Festival du homard de Shediac: «Ça fait du bien d’entendre du monde!»

«On était vraiment pourri dans la maison, il était temps qu’on sorte!», a exprimé une spectatrice de Shediac qui se trouvait parmi les quelques centaines de festivaliers ayant assisté au spectacle extérieur du Festival du homard, dimanche. Bien que le site était loin d’être bondé, les responsables dressent un bilan satisfaisant.

«Extraordinaire! On devrait avoir plus de musique dehors. Les gens manquent ça beaucoup. Ça fait longtemps qu’on n’a pas entendu de la belle musique. Avant (la pandémie), on allait tout le temps dans des festivals. Ça nous manquait», a confié Louise Cormier qui a même osé quelques pas de danse avec son époux dans leur petit espace pour huit personnes.

Le site était divisé en 190 zones de huit places bordées par des clôtures. Même si les gens étaient un peu réticents au début, l’expérience a été positive, a fait savoir le président du Festival du homard, Pascal Haché.

Si vendredi, le spectacle a dû être reporté en raison du mauvais temps, la météo a été du côté des organisateurs samedi et dimanche. Le soleil brillait dimanche après-midi.

«Ça fait du bien d’entendre du monde!», a lancé Gérald Delhunty lorsque le groupe a été rappelé sur scène par l’auditoire.

En plus des frères Scott et Gerald Delhunty, le spectacle a mis en vedette le duo Hert et Rhéal LeBlanc, ainsi que le groupe de jeunes musiciens Moyenne Rig qui a particulièrement séduit les spectateurs.

Pascal Haché admet qu’organiser un festival en élaborant un plan sanitaire rigoureux s’est avéré complexe.

«En fin de compte, on a été très satisfait de voir les visages des gens hier soir, de les voir danser, chanter, sauter, c’était magique puis je pense que c’est ça qu’on voulait recréer avec les gens», a affirmé le président en entrevue dimanche alors que le festival touchait à sa fin.

C’est le spectacle de Cayouche, Hert LeBlanc et Tradition, samedi soir, qui a attiré le plus grand nombre de festivaliers, soit environ 1000 (sur une capacité maximum de 1520), au dire des organisateurs.

«Il y avait une belle petite gang. À ma surprise, je ne pensais pas qu’il y aurait autant de monde parce qu’il y en a qui ont encore peur de la COVID-19, et les bulles de huit, ce n’est pas évident à vendre», a commenté Hert LeBlanc.

Le duo Hert et Rhéal LeBlanc entouré de plusieurs musiciens sur la scène du Festival du homard de Shediac. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Le duo Scott & Gerald Delhunty accompagné de ses musiciens sur la scène du Festival du homard. — Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La mascotte du Festival du homard de Shediac. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Quelques centaines

Dimanche après-midi, ils étaient quelques centaines de personnes sur le site du festival. Selon une spectatrice de Shediac, les organisateurs auraient dû faire davantage de publicité.

Le président du festival assure que la promotion était au rendez-vous. Il invoque plutôt l’incertitude face à la météo et les craintes des gens à propos de la situation sanitaire.

«Ça va probablement prendre plusieurs mois avant que les gens se sentent confortables pour sortir dans les lieux publics. Il y a plusieurs touristes qui sont ici, donc les gens des provinces commencent à se promener, puis je pense que ça crée des inquiétudes à des personnes qui sont quand même un peu réticentes, mais il y en a d’autres qui avaient juste hâte de voir ça. Donc on a les deux côtés de la médaille», a indiqué Pascal Haché.

Il précise que les organisateurs tenaient à présenter des événements en personne, cet été, malgré les défis, rappelant que le festival a 73 ans et est en bonne situation financière. Ils feront le bilan par la suite, mais les appuis publics et privés leur ont permis d’alléger les risques financiers, a laissé entendre le président.

«On savait qu’il y avait un risque financier, on aurait pu retourner dans la phase rouge, puis ça aurait pu nous mettre encore des bâtons dans les roues, mais nous avions vraiment à coeur de présenter quelque chose. On n’est pas ici pour faire de l’argent, on est ici pour présenter un festival pour la communauté. On l’a vraiment fait pour les festivaliers, pour la communauté, pour sortir et vivre la vie normale.»

Le Festival qui a présenté quelques autres activités a réussi à vendre au-delà de 500 boîtes de homard.