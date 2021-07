La «belle histoire d’humour» de Hert et Rhéal LeBlanc

Créé en 2020, le duo Hert et Rhéal LeBlanc avait présenté son spectacle une seule fois avant que la pandémie ne vienne paralyser le secteur des arts de la scène. Les deux artistes étaient visiblement heureux de revoir le public afin de partager leur «belle histoire d’humour».

L’Acadie Nouvelle a rencontré les deux musiciens de Bouctouche quelques minutes avant de monter sur la scène du Festival du homard de Shediac. Un mélange de nervosité et de fébrilité régnait dans la loge en arrière-scène.

«Je me sens un petit peu nerveux parce qu’on l’a présenté une fois. Je crois qu’on a connu du succès avec, le monde avait aimé ça. Je sais que ça va bien aller parce qu’on connaît nos histoires et notre musique», a commenté Hert LeBlanc.

Les deux chanteurs country qui mènent aussi leur propre carrière respective ont eu envie de former ce duo un peu pour conjuguer leurs forces. À la musique, ils ont ajouté de l’humour. Ces deux amis de longue date qui se rencontrent presque chaque matin autour d’un café se racontent souvent des histoires. Rhéal, c’est le clown des deux, confie Hert LeBlanc.

«Lui, c’est comme le Citrouille et moi, le Noume du Pays de la Sagouine», a-t-il souligné.

Pour concevoir leur spectacle, ils ont réuni des histoires qu’ils se racontent depuis longtemps.

«Ce sont plus des histoires qui nous sont arrivées. Ce sont des choses qu’on peut conter et d’autres qu’on ne peut pas conter, ça dépend si la salle a 19 ans et plus», laisse tomber Rhéal LeBlanc dans un grand rire.

Les deux artistes ont toujours intégré une petite touche d’humour dans leur spectacle de musique, mais cette fois, c’est vraiment une combinaison des deux.

«On explique comment on a commencé à faire de la musique, quelle est la musique qui nous a influencés. Ça fait longtemps qu’on s’en parle de ce show-là et on aime vraiment ça», a expliqué Rhéal LeBlanc.

Hert LeBlanc précise que c’est un concept qui convient mieux aux salles de spectacle d’environ 200 personnes que dans des festivals, mais ils avaient tellement envie de remonter sur scène qu’ils ont accepté l’invitation du Festival du homard.