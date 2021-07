«Last call» au bar climatique?

Lisa LeBlanc a bien raison: y fait chaud!

Peut-être pas ici et maintenant, mais dans l’ouest du pays, en tout cas.

Record canadien de tous les temps, 49°C à Lytton en Colombie-Britannique le 30 juin dernier. Même pas au cœur de l’été!

On peut facilement imaginer que cette température écrasante transforme rapidement une forêt luxuriante en une grosse boîte d’allumettes! En Colombie-Britannique, avec 200 feux de forêt, on attend impatiemment la pluie…

Je ne veux pas être négatif, voire fataliste, mais la réalité des changements climatiques semble nous rattraper plus rapidement que prévu. Comme les glaciers éternels, les experts se fondent en confusion et s’entendent pour dire que ça va plus vite que leurs prédictions scientifiques!

Alors qu’est-ce qu’on peut faire? J’ai cherché et trouvé, entre autres, six éléments de réponses, faciles à appliquer dans notre vie de tous les jours:

– Acheter local.

– Consommer modérément.

– Utiliser l’électricité au lieu de l’essence.

– Ne pas laisser tourner inutilement le moteur de son véhicule, si petit soit-il.

– Réduire son empreinte carbone, sa trace de pollution personnelle.

– S’ouvrir au changement, apprendre et vivre autrement.

Il ne faut pas oublier que c’est la somme des petits gestes verts que nous posons aujourd’hui qui saura «dompter» les changements climatiques.

À moins que ce ne soit les changements climatiques qui nous apprivoisent.

Et ça, ça s’appelle la «résilience».

Marc H Savoie

Moncton