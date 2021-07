COVID-19: un septième jour de suite sans nouveau cas

Pour une septième journée consécutive, la Santé publique n’a signalé aucun nouveau cas de COVID-19 lundi.

C’est la première fois depuis la fin septembre et le début octobre qu’une semaine complète se déroule sans qu’aucun nouveau cas soit dépisté dans la province.

Il y a maintenant cinq cas actifs, en baisse de un par rapport à dimanche et de 13 par rapport à une semaine.

À ce jour, 51% des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, et 79,6% ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Par ailleurs, une série de cliniques mobiles de vaccination auront lieu cette semaine à Marysville (mardi), Hillsborough (mardi), Perth-Andover (jeudi), Dorchester (jeudi), Plaster Rock (vendredi) et Salisbury (vendredi).