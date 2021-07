Incendies de forêt: le N.-B. s’en tire beaucoup mieux que l’année dernière

Après avoir connu sa plus importante saison de feux de forêt en deux décennies l’an dernier, le Nouveau-Brunswick semble bénéficier d’un peu de répit grâce à des conditions météorologiques peu propices aux incendies.

Lundi, plus de 300 incendies faisaient rage dans les forêts de la Colombie-Britannique. Alors que plusieurs de ces brasiers menacent des communautés britanno-colombiennes, de nombreux citoyens ont été évacués et plusieurs autres sont sur un pied d’alerte, prêt à fuir si les flammes se rapprochent trop.

Dans l’est, les conditions météorologiques font en sorte que le Nouveau-Brunswick connaît une saison relativement calme.

«Comparativement à l’année dernière, il y a beaucoup moins de feux cette année, note Roger Collet, agent de prévention des incendies de forêt au ministère des Ressources naturelles. On a eu beaucoup plus de pluie, surtout en mai et en juin, comparativement à l’an dernier.»

En 2020, la province a perdu 1152 hectares de forêt en raison de 311 incendies.

Le ministère des Ressources naturelles a jusqu’à ce jour recensé un total de 145 incendies ayant détruit 310 hectares de forêt en 2021. Les chiffres de cette année, précise M. Collet, se rapprochent des moyennes de la dernière décennie.

En effet, de 2010 à 2020, la province a enregistré une moyenne annuelle de 192 incendies ayant détruit 315 hectares de forêt, soit une surface environ 10 fois plus grande que celle de l’esplanade du Parc olympique de Montréal.

D’après M. Collet, les niveaux de précipitation et d’humidité des derniers jours devraient faire en sorte que le nombre d’incendies demeurera relativement faible pour les deux prochaines semaines.

«Ça devrait être assez calme pour un petit bout de temps. S’il y en a, ça ne devrait pas être de gros feux, ils devraient être assez faciles à gérer», ajoute-t-il, précisant qu’il est toutefois impossible de prédire ce que nous réserve le reste de l’été.

L’incertitude du climat

Bien que le changement du climat semble créer de plus en plus de phénomènes météorologiques extrêmes, il reste difficile de prédire comment cette situation se traduira en matière d’incendies de forêt au Nouveau-Brunswick.

«En 2020, c’était la plus grosse saison d’incendies depuis 20 ou 25 ans, mais cette année, c’est totalement le contraire, note Roger Collet. En 2019 c’était encore moins. C’est encore difficile de voir des tendances.»

Charles Bourque, un professeur de foresterie à l’Université du Nouveau-Brunswick, explique pour sa part que la variabilité de la météo sera un facteur déterminant.

Même si les modèles climatiques prévoient que la température moyenne dans la province devrait grimper, ce qui représente un risque pour les incendies de forêt, le Nouveau-Brunswick pourrait tout de même mieux se tirer d’affaire que d’autres provinces canadiennes grâce à une augmentation des précipitations.

«Bien que les températures au Nouveau-Brunswick vont augmenter, le climat de la province devrait aussi être plus humide et pluvieux, contrairement à celui des provinces de l’Ouest qui deviendra beaucoup plus sec», explique M. Bourque.

En regardant les données météorologiques de la province depuis les années 1950, ajoute M. Bourque, on constate que le climat néo-brunswickois connaît déjà une tendance vers des températures plus chaudes et plus de précipitations.

Il n’y a pas si longtemps, lorsque l’été tirait à sa fin, «les risques chutaient puisque les nuits étaient de plus en plus longues et fraîches, explique Roger Collet. Les dernières années, on voit quand même que la saison des incendies se rallonge un peu à cause des températures plus chaudes de septembre.»