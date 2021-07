Le train passager de VIA Rail bientôt de nouveau sur les rails dans les Maritimes

Absent depuis l’arrivée de la COVID-19, le train passager de la ligne Océan de VIA Rail reprendra du service à compter d’août.

L’Océan reprendra graduellement du service à compter avec un aller-retour par semaine Montréal-Halifax. Le premier aller se fera le 11 août alors que le retour, lui, aura lieu quatre jours plus tard, le 15.

Pourquoi attendre encore un mois? Selon l’entreprise la reprise d’un service de long parcours de la nature de l’Océan pose certains enjeux logistiques qui nécessitent quelques semaines de préparation.

Cette réouverture demeure par ailleurs en grande partie imputable à l’ouverture du Canada Atlantique au reste du pays.

«Pour suivre et respecter les directives et les recommandations des autorités de santé publique et des gouvernements provinciaux, nous ne pouvions pas fournir à nos passagers le service et les fréquences normalement offerts. Notre objectif a toujours été la reprise sécuritaire de l’Océan lorsque les conditions le permettaient, et nous ne pourrions être plus heureux que de pouvoir enfin procéder à cette reprise de service graduelle dans cette région», a indiqué Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction de VIA Rail.

À la suite de cette annonce, le maire de Campbellton, Ian Comeau, s’est dit ravi de revoir sous peu le train passager sillonner à nouveau les rails du nord du Nouveau-Brunswick. L’entreprise a également confirmé que les arrêts seront les mêmes que ceux avant la pandémie, incluant ainsi Moncton, Miramichi et Campbellton.

«La gare de Campbellton est importante, car non seulement elle dessert notre région et une partie du nord du Nouveau-Brunswick, mais aussi la grande région de la Gaspésie. Il y a des gens qui venaient de très loin de l’autre côté du pont pour prendre le train ici en direction du centre du pays. Le train a toujours revêtu une grande importance pour notre ville, et on est d’ailleurs un lien important. Maintenant que l’on recommence à voyager et que c’est plus fluide à notre frontière est ouverte, c’est normal de voir le retour de VIA Rail», explique le maire.

Ce dernier l’avoue, l’absence du service ferroviaire a eu des impacts au niveau des citoyens.

«On parle beaucoup du trajet vers Montréal, mais il y a des usagers qui s’en servaient pour aller à Moncton et Halifax également. On le voyait surtout au niveau des étudiants, des personnes âgées ainsi que pour les rendez-vous médicaux», souligne M. Comeau.

Le seul bémol, selon lui, c’est la fréquence limitée des navettes pour débuter, soit un seul aller et un seul retour par semaine.

«Cela dit, si tout continue de bien aller, on m’indique que l’objectif est un retour aux anciens horaires à compter d’octobre», ajoute le maire.