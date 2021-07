Une nouvelle voie vers la résidence permanente pour les immigrants francophones

Le gouvernement fédéral veut encourager les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers diplômés à obtenir un statut de résidence permanente au Canada. On espère notamment stimuler l’immigration francophone en région minoritaire. Kim Chamberlain, mairesse de Bathurst et directrice de l’Association multiculturelle région Chaleur, voit cette initiative d’un bon œil.

Marco Mendicino, ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, était de passage à Bathurst lundi en fin de matinée pour inviter les résidents temporaires francophones et bilingues à profiter d’une nouvelle voie vers la résidence permanente, lancée au printemps.

«Je vois ça d’un bon œil. Il y a beaucoup d’étudiants internationaux qui viennent au Nouveau-Brunswick et c’est une belle opportunité pour eux. Si prend l’exemple du CCNB ici à Bathurst, 90 % des étudiants veulent rester. En même temps, on parle d’une pénurie de main-d’œuvre avec des entreprises qui n’arrivent pas à trouver des employés», dit Kim Chamberlain.

Selon le gouvernement fédéral, les candidats admissibles doivent avoir au moins une année d’expérience de travail au Canada œuvrant dans le domaine de la santé ou une autre profession désignée essentielle. Les étudiants étrangers diplômés d’un programme postsecondaire admissible dans un établissement d’enseignement canadien au cours des quatre dernières années peuvent aussi soumettre une demande.

Ottawa n’imposera aucun plafond sur le nombre de demandes provenant de candidats francophones. Les intéressés ont jusqu’au 5 novembre 2021 pour envoyer leur dossier.

Les résidents permanents ne sont pas encore des citoyens du Canada, mais ce statut leur permet de profiter de plusieurs des mêmes avantages offerts aux pleins citoyens, y compris les soins de santé. Cependant, les résidents permanents n’ont pas encore le droit de vote au pays et ils n’ont pas le droit d’occuper un emploi qui requiert une autorisation de sécurité de haut niveau.

D’après Kim Chamberlain, avant la pandémie, la région Chaleur pouvait accueillir entre 100 et 120 nouveaux arrivants par année. Le travail de l’Association multiculturelle région Chaleur consiste à les aider à s’intégrer. Plusieurs d’entre eux ont réussi à se trouver un emploi dans la région.

«C’est incroyable le nombre d’employeurs qui me contactent ici à l’association pour me dire, ‘’Kim, s’il y a des nouveaux arrivants qui se cherchent des emplois, avisez-nous…’’ Ces entreprises embauchent. On n’entend parler que de ça. J’ai aussi eu la chance de parler avec Serge Cormier, député d’Acadie-Bathurst, et je suis très optimiste.»

Au Nouveau-Brunswick, il est prévu que près de 100 000 personnes partiront à la retraite au cours de la prochaine décennie.

«Il va falloir les remplacer. Les seules façons de le faire, c’est de convaincre des gens des autres provinces de venir ici et de recruter à l’international», dit Mme Chamberlain.

Le gouvernement fédéral s’est doté d’une cible de 4,4% d’immigrants francophones à l’extérieur du Québec à compter de 2023. La cible, établie il y a 15 ans, n’a toutefois pas encore été atteinte. En 2020, le taux d’immigration francophone hors Québec était de 3,61% et de 2,82% un an plus tôt.

Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, était aussi à Bathurst pour participer au point de presse.

«Nous encourageons tous les travailleurs temporaires et récents diplômés de nos collèges et universités qui souhaitent s’établir au sein de la francophonie canadienne d’explorer si cette nouvelle option répond à leurs besoins et aspirations. Nous invitons également les organismes et institutions de nos communautés à promouvoir ce programme auprès des résidents temporaires d’expression française au cours des prochaines semaines et des prochains mois.»