Réforme de la santé et soins en français: la ministre Shephard montre de l’indifférence

Égalité santé en français s’inquiète que le gouvernement de Blaine Higgs ne procède à une «fusion des services des soins de santé» au Nouveau-Brunswick, une situation qui contreviendrait aux acquis garantissant à la communauté francophone à des institutions qui lui sont propres, estime le groupe de défense des droits des francophones.

Le 7 juillet, Égalité santé en français a rencontré Dorothy Shephard, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, afin de lui faire part de ses préoccupations en matière de soins de santé dans la province.

Jacques Verge, secrétaire d’Égalité santé en français, estime que la réunion a permis de confirmer que le gouvernement Higgs se soucie peu des questions linguistiques en matière de soins de santé ou du droit de la communauté francophone de diriger ses propres institutions.

«Elle n’a pas du tout essayé de nous rassurer, dit M. Verge. Elle a simplement écouté et on n’a pas senti une sensibilité pour nos revendications ou pour la communauté francophone de sa part.»

Par exemple, la ministre a semblé indifférente à la récente controverse créée par les propos de la directrice générale du réseau de santé Vitalité, Dre France DesRosiers, qui avait déclaré à Radio-Canada que la «langue ne compte plus» lorsqu’il s’agit de la sécurité des patients.

«On lui a expliqué qu’on se serait attendu à ce qu’elle corrige publiquement les propos de son employée, Dre France Desrosiers, et qu’elle dise clairement que la question de la langue est importante. Ni Mme Shephard ni le premier ministre ne l’ont fait. Elle n’a pas réagi du tout, elle nous a simplement écoutés», déplore M. Verge.

Vers un réseau bilingue?

À l’issue de la rencontre, le groupe est plus que jamais convaincu que la communauté francophone a tout intérêt à suivre de très près la réforme en santé que souhaite entreprendre Fredericton.

Mme Shephard a évoqué à de nombreuses reprises son intention de créer un réseau d’excellence en soins de santé pour le Nouveau-Brunswick, un projet qui mènera, craint Jacques Verge, à une «fusion des services de soins de santé et au rejet des droits» des deux communautés linguistiques pour des institutions «distinctes et égales.»

La nouvelle structure, ajoute-t-il, sera «tout au plus bilingue» et dominée par le réseau de santé Horizon.

«Un réseau d’excellence, c’est un seul réseau, avance M. Verge. Il est où le réseau Vitalité dans tout ça? Il y a très peu de services secondaires et tertiaires du côté francophone, donc en créant cette structure, ça va encore affaiblir le réseau de santé Vitalité.»

Dorothy Shephard aurait aussi, à de nombreuses reprises, refusé de se prononcer sur le droit à l’égalité de soins de santé entre les deux régies.

Égalité santé en français va jusqu’à accuser le gouvernement en place de vouloir «affaiblir le réseau Vitalité et le voir disparaître.»

Mme Shephard n’a pas souhaité accorder d’interview à l’Acadie Nouvelle afin de répondre aux inquiétudes soulevées par Égalité santé en français.

«Nous nous engageons à respecter la Loi sur les langues officielles et le droit des patients d’être servis dans la langue de leur choix qui s’applique aux deux régies régionales de la santé, soit le Réseau de santé Vitalité et le Réseau de santé Horizon», a déclaré par courriel un porte-parole du ministère de la Santé.

Mieux définir l’égalité en santé

Pour Claire Johnson, professeure en gestion des services de la santé à l’Université de Moncton, les décideurs devraient porter une attention particulière aux besoins particuliers des groupes minoritaires lorsqu’il est question des soins de santé.

«Parfois, on semble oublier que les besoins de ces communautés ou sous-groupes peuvent être différents de ceux du groupe majoritaire, note Mme Johnson. Un hôpital est plus qu’un endroit pour recevoir des soins de santé. Il s’agit aussi d’un endroit où on travaille, où on va se réunir pour vivre des moments difficiles et où on va lorsqu’on a besoin d’aide. De dire que les services seront bilingues est une simplification d’un enjeu très complexe et il est donc vrai que le manque de détails à cet égard peut être un peu inquiétant pour la population francophone.»

Le Nouveau-Brunswick devra toutefois s’entendre sur la définition de ce que constitue «l’égalité» en matière de soins de santé, croit Claire Johnson.

«Il est irréaliste de penser que tous les services, surtout spécialisés, seront toujours disponibles de façon équivalente dans les deux réseaux. Cela représenterait des coûts exorbitants pour la province. Il est toutefois important que tous les citoyens aient un accès aux soins primaires dans leur langue, ce qui comprend un médecin de famille, des soins infirmiers et les services d’urgence», ajoute-t-elle.