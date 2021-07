Un pygargue empereur s’offre en spectacle dans la forêt restigouchoise

Un visiteur de marque a effectué une halte plutôt remarquée au Restigouche tout récemment.

Le 28 juin, un garde-forestier de la Première nation autochtone de Listuguj, Gerry Isaac, a fait une rencontre pour le moins inattendue alors qu’il patrouillait sur la Restigouche. Il est tombé face à un aigle plus volumineux que la moyenne et d’apparence légèrement différente de ses congénères à tête blanche, communs dans la région.

Des photos prises par ce dernier démontreront qu’il s’agissait d’un pygargue empereur – aussi appelé Pygargue Steller (Stellar Sea Eagle) -, un oiseau jusque-là encore jamais observé au Nouveau-Brunswick.

Cette espèce n’est pas commune sur le continent. On la retrouve plutôt en Russie puis, le temps de la migration, au Japon. Encore aujourd’hui, sa présence au Nouveau-Brunswick confond les experts qui ont peine à croire qu’il ait pu se poser aussi loin de chez lui.

Ornithologue amateur au Restigouche, Marco Landry a rapidement attrapé son appareil photo lorsqu’il a appris la présence de ce grand voyageur. Chanceux, il a tiré le portrait de l’oiseau alors qu’il se trouvait dans le secteur des îles de Tide Head.

«J’ai publié ma photo sur les médias sociaux, et le lendemain, une bonne vingtaine de personnes étaient dans les parages afin d’essayer de le trouver. L’aigle a été dans la région tout près d’une semaine, et sa présence a suscité beaucoup d’intérêt dans la communauté ornithologique», souligne-t-il.

Alain Clavette est l’un de ceux qui ont effectué quelques heures de voitures afin d’espérer observer le grand visiteur.

«Si on m’avait demandé il y a quelques semaines si c’était possible d’observer un pygargue empereur au Nouveau-Brunswick, j’aurais été catégorique: c’est absolument impossible», confie-t-il.

Ce dernier est un véritable passionné d’ornithologie. Il enseigne d’ailleurs cette matière à l’Université de Moncton et possède plus de 35 ans d’observations diverses derrière lui. Lorsqu’il a eu vent de la présence du pygargue empereur au Restigouche, il s’est dépêché de venir en personne tenter de capturer quelques clichés de l’aigle. Il a patienté durant trois jours en bordure de la rivière en plus d’effectuer tout près de 60 km en canot dans l’espoir d’apercevoir la bête. Mais pas de chance.

Passage bref

Aujourd’hui, l’empereur n’est plus dans les parages. Après avoir joué à la vedette dans la région, il s’est envolé plus à l’est. Des photographes amateurs l’ont capturé sur pellicule dans la région de Gaspé vendredi dernier. Il se serait depuis à nouveau envolé vers d’autres cieux, possiblement un peu plus au nord.

Mais comment l’oiseau s’est-il retrouvé au Nouveau-Brunswick en premier lieu?

Selon M. Clavette, les vents dominants et autres systèmes météo extrêmes (vents violents, tempête) transportent parfois quelques oiseaux européens jusqu’en Amérique du Nord. Dans ce cas-ci par contre, la distance est tout simplement trop grande. Parmi les autres hypothèses avancées, il aurait pu emprunter un paquebot pour traverser l’Atlantique. On croit qu’il se serait peut-être aussi échappé soit d’un zoo, soit d’un collectionneur. Ces options demeurent toutefois moins intéressantes pour la communauté ornithologique puisque «l’aide humaine» a pour effet d’annuler les observations dans les registres. Pour qu’elles comptent, l’oiseau doit être «sauvage», donc venu ici de façon naturelle.

L’empereur… du Texas?

Le pygargue empereur observé au Restigouche n’est toutefois pas le seul ayant été aperçu dernièrement en Amérique du Nord. Il y a environ trois mois, un oiseau similaire a été vu au Texas. Cette découverte avait semé la même curiosité et la même commotion dans le milieu ornithologique qu’actuellement. Du jour au lendemain, il a disparu des radars, en laissant plusieurs sur leur faim.

Selon M. Clavette, les clichés pris lors de cette apparition surprise au Texas cadreraient avec ceux pris au Restigouche, laissant croire qu’il s’agirait fort possiblement du même individu.

«Ce serait logique dans un sens, car on n’observe jamais cet oiseau en Amérique du Nord. Et d’un coup, qu’il y en ait comme ça deux ou trois à des endroits différents, ça me paraît très peu probable», croit-il.

À noter que le pygargue empereur n’est pas le seul oiseau insolite à avoir été aperçu dernièrement dans le Restigouche. On rapporte en effet qu’un petit groupe de dendrocygnes à ventre noir (canards) – les premiers du genre à être voir été répertoriés au Nouveau-Brunswick – auraient aussi passé quelques jours dans la région. Selon M. Clavette toutefois, cette observation demeure moins inusitée puisque cette espèce est présente au sud du continent et qu’elle est de plus en plus présente au nord.

Tourisme

Selon M. Clavette, le tourisme ornithologique au Nouveau-Brunswick est tout simplement inexistant et mériterait d’être développé. En fait, il estime que la province dans son ensemble a un produit de classe mondiale à proposer.

«On est assis sur une mine d’or complètement inexploitée. Il y a définitivement un marché pour ce loisir. L’engouement est là, il y a des amateurs à la tonne dans la province. Il n’y a pas que le tourisme de la motoneige, des plages, du golf, du homard et des baleines que l’on doit développer et promouvoir en Acadie», estime-t-il.

Ce dernier soutient par exemple que la baie de Fundy regorge en ce moment d’oiseaux pélagiques intéressants à observer.

«Et en une journée sur la rivière Restigouche, on pourrait répertorier plus d’une quarantaine d’espèces», ajoute-t-il.

Marco Landry approuve.

«Le Restigouche est vraiment un hotspot pour l’observation d’oiseaux. Avec un bon appareil entre les mains, les chances de repartir avec une superbe photo sont excellentes», dit-il.