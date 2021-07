Plus que deux cas actifs de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Après avoir eu à annoncer son lot de mauvaises nouvelles depuis l’apparition de la COVID-19 dans la province, la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, affiche un air beaucoup plus optimiste, motivée par les progrès réalisés au cours des dernières semaines.

«Le vent a tourné, et c’est avec joie que j’annonce qu’il n’y a pas de nouveau cas de la COVID-19 pour une neuvième journée consécutive», a-t-elle lancé d’entrée de jeu, mercredi, lors du point de presse sur la COVID-19.

Autres bonnes nouvelles, il ne reste également que deux cas toujours actifs au Nouveau-Brunswick et aucun d’eux n’est hospitalisé, ce qui constitue une première depuis la mi-janvier.

Malgré ces données encourageantes, la Dre Russell a néanmoins tenu à préciser que la pandémie était loin d’être du passé, rappelant que le nombre de cas positifs était à la hausse dans de nombreux pays à l’heure actuelle, notamment en raison de la présence de variants. Elle encourage du coup la population non vaccinée à prendre rendez-vous.

D’ailleurs à ce chapitre, les nouvelles sont également bonnes. À ce jour 79,9% de la population éligible du Nouveau-Brunswick a reçu une première dose du vaccin. De ce lot, 53,5% des citoyens ont également reçu leur seconde dose, donc sont désormais pleinement vaccinés.

La province devrait ainsi franchir le cap symbolique des 80% de la population éligible ayant reçu une première dose d’ici demain, si ce n’est déjà fait. Reste que si cet effort de vaccination impressionne, les cinq derniers pour-cent ont été passablement difficiles à atteindre, les chiffres augmentant au compte-goutte. Est-ce que la province a atteint son plafond en termes de vaccination?

«Personne ne veut atteindre un plafond, on souhaite se rendre à 100% de notre population vaccinée, c’est pourquoi on continue d’encourager les Néo-Brunswickois à le faire. Car chaque point de pourcentage de plus que nous obtenons est un pas dans la bonne direction», a souligné Dre Russell.

Cette dernière avoue néanmoins que dans cette fin de parcours, la province doit composer avec une portion de la population souvent plus réticente envers la vaccination. Cela dit, elle a toujours bon espoir de voir le pourcentage continuer de grimper à atteindre 85%, voir même 90%.

«On a amassé beaucoup d’informations sur les gens qui ne voulaient pas se faire vacciner et on fait des efforts pour diminuer les barrières, à commencer par offrir un meilleur accès. C’est pour cela qu’on a mis en place les cliniques mobiles et sans rendez-vous et celles-ci sont un succès. Elles donnent une chance de rejoindre les populations non vaccinées», souligne-t-elle, notant que les premières doses représentent jusqu’à présent 20% des rendez-vous dans ces cliniques depuis leur mise en place.

Pour ce qui est de l’accessibilité aux vaccins, l’approvisionnement semble bien aller. La province s’attend notamment à recevoir au cours de la semaine du 19 juillet une livraison de 64 350 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech, et une seconde de 76 050 doses la semaine suivante.

Bas les masques…plus tard

En dépit de tous ces résultats encourageants, la province ne semble par ailleurs pas disposée à déroger de sa feuille de route en phase verte. Ainsi, pas question, du moins pour le moment, d’imiter d’autres provinces qui – malgré un bilan vaccinal beaucoup moins reluisant que le Nouveau-Brunswick – ont décidé de ne plus imposer le port du masque. C’est le cas, entre autres, en Saskatchewan et à certains endroits en Alberta. Au Nouveau-Brunswick, pas question de proposer un été sans masque avant l’atteinte des cibles.

«C’est une décision qui revient au gouvernement. Mais à ce moment-ci, toutes les mesures de santé publique demeurent en place, et ce, jusqu’à l’atteinte de notre objectif qui est de vacciner avec deux doses 75% de la population admissible», souligne Dre Russell.

À ses côtés, la ministre de la Santé, Dorothy Shepphard, abonde dans le même sens.

«Je sais que plusieurs Néo-Brunswickois ont hâte de franchir la prochaine étape de notre retour en phase verte, qu’ils sont prêts, surtout lorsqu’ils voient ce que certaines provinces font en ce moment. On a tous hâte de retrouver une plus grande normalité. Mais on est là où nous sommes aujourd’hui parce que nous avons été prudents et que nous avons suivi les consignes de la Santé publique. On doit continuer de le faire encore», souligne la ministre, notant que les variants demeurent une source d’inquiétudes, tout comme la récente ouverture de la province au reste du pays, bien que cette dernière mesure n’ait pas posé de problème jusqu’à présent.