Un homme d’affaire fait don de 350 000$ pour les femmes victimes de violences familiales

Le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, à Shédiac, reçoit un don de 350 000$, un montant qui servira à financer les Résidences de l’espoir à Lorraine, un centre d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violences familiales.

C’est l’homme d’affaires de Moncton, Denis Arsenault qui a versé la généreuse somme au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour.

«On n’a pas tous eu la même chance à la naissance, que ce soit ici ou ailleurs, donc c’est important pour moi et la famille d’essayer d’aider ceux qui sont dans le besoin, a-t-il expliqué mercredi. Pour nous, il n’y a pas de meilleure cause.»

D’après Kristal LeBlanc, la directrice générale du centre, l’organisme dessert annuellement quelque 700 femmes du sud-est du Nouveau-Brunswick.

«Quand j’ai commencé comme directrice en 2011, les employés, notre clientèle et la communauté nous encourageaient à augmenter notre offre de services. Les besoins étaient grands et notre petit centre, situé dans une petite maison résidentielle de la rue Main, ne pouvait plus répondre à la demande», se souvient-elle.

Beaucoup plus spacieux que l’ancienne maison qui abritait jusqu’alors le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour, le nouvel édifice du centre-ville de Shédiac comprend aussi une aile où ont été aménagés 7 appartements pouvant accueillir des femmes et des enfants qui tentent de fuir une situation violente.

Il y a environ sept ans, l’importance d’augmenter la capacité d’hébergement au centre s’est manifestée de manière assez dramatique, se souvient Mme LeBlanc. Une femme s’y était présentée après que son mari avait menacé de la tuer ainsi que ses enfants. Sans lieu sûr où se réfugier, elle est retournée à sa résidence où elle a été victime d’une tentative de meurtre.

«Nous savions, tout comme les services sociaux et les policiers, qu’elle courrait le risque d’être victime d’un homicide familial, raconte Mme LeBlanc. Heureusement, elle a survécu, mais nous aurions pu la perdre ce jour-là et ça aurait été, en partie, parce que nous n’avions pas suffisamment d’espace pour l’accueillir.»

Quelques années plus tard, les Résidences de l’espoir à Lorraine sont devenues une réalité, en partie grâce à l’appui de la famille Arsenault.

«Cet appui fera en sorte que de nombreuses femmes fuyant les violences familiales ont un lieu sûr afin de reconstruire leurs vies, dit Lise Cormier, présidente du conseil d’administration du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour. Ce don va sauver des vies, comme celles des quelque 700 femmes qui demandent, chaque année, notre aide.»

50 000$ pour un CPE spécialisé en traumatologie

Denis Arsenault a aussi annoncé mercredi qu’il versera 50 000$ afin de contribuer à la création d’un tout nouveau centre d’apprentissage et de la petite enfance spécialisé en traumatologie. Cette garderie spécialement conçue pour les enfants victimes de violence familiale, le deuxième projet du genre au Canada, sera elle aussi aménagée au Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour.