Conduite avec les facultés affaiblies: aucune ville canadienne ne fait pire que Moncton

Les dossiers de drogue au volant ont fait bondir les statistiques de conduite avec facultés affaiblies au Canada en 2019 comparativement à l’année précédente. Le Nouveau-Brunswick, et plus particulièrement la région de Moncton, font très mauvaise figure dans cette étude.

Statistique Canada signale qu’il y a deux ans, le taux d’affaires de conduite avec facultés affaiblies déclarées par la police a été de 19% supérieur à celui de 2018. Plus précisément, le taux de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue a augmenté de 43% durant cette première année depuis la légalisation du cannabis.

Quant au taux de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool, il a tout de même progressé de 15%.

Toutes les provinces ont affiché une hausse du taux de conduite avec les facultés affaiblies en 2019 par rapport à l’année précédente. Les plus fortes hausses ont été enregistrées dans les provinces de l’Atlantique, où les taux ont augmenté de 95% à Terre-Neuve-et-Labrador, de 56% à l’Île-du-Prince-Édouard et de 53% au Nouveau-Brunswick.

L’agence fédérale rappelle qu’en 2018, les corps de police ont obtenu de nouveaux pouvoirs leur permettant d’effectuer le dépistage de l’alcool et des drogues, et de nouvelles catégories d’infractions criminelles ont été créées.

Cette capacité policière accrue peut avoir contribué à la hausse du taux de conduite avec facultés affaiblies déclarée par la police en 2019, selon les analystes.

En 2019, les services de police au Canada ont déclaré 85 673 affaires de conduite avec facultés affaiblies, un taux de 228 pour 100 000 habitants, le plus élevé en près de dix ans.

Statistique Canada a toutefois observé que malgré le bond de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, ce phénomène a n’a représenté que 8% de l’ensemble des dossiers de conduite avec les facultés affaiblies.

Parmi les provinces, l’Île-du-Prince-Édouard a enregistré le taux de conduite avec facultés affaiblies le plus élevé: 645 affaires pour 100 000 habitants, soit près de trois fois plus que la moyenne nationale (228).

Au N.-B., ce chiffre a atteint 367.

La Saskatchewan a affiché un taux de 539 affaires pour 100 000 habitants. Le Manitoba, avec 310 cas par 100 000 habitants, le Québec (176 cas par 100 000 habitants) et l’Ontario (104 affaires pour 100 000 habitants) ont affiché les plus faibles taux de conduite avec facultés affaiblies parmi les provinces.

Moncton au sommet

Affichant un taux de 529 affaires de conduite avec les facultés affaiblies pour 100 000 habitants, la région métropolitaine de recensement de Moncton a enregistré de loin le plus haut taux d’affaires de conduite avec les facultés affaiblies déclarées par la police.

Abbotsford-Mission, en Colombie-Britannique, suit à 363.

Saint-Jean arrive au 13e rang avec 187.

À Moncton, la très grande majorité des affaires de conduite avec la faculté affaiblies déclarées à la police ont concerné l’alcool (84%).

Statistique Canada a constaté un taux de d’affaires de conduite avec facultés affaiblies de 3139 cas pour 100 000 habitants dans les Territoires du Nord-Ouest.

L’agence a aussi remarqué que la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue était susceptible à 49% de mener à une mise en accusation par rapport à 57% pour les cas liés à l’abus d’alcool.

C’est Terre-Neuve-et-Labrador qui a affiché le taux le plus élevé de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue (52 affaires pour 100 000 habitants), suivie de l’Île-du-Prince-Édouard (48), du Nouveau-Brunswick (36), de la Colombie-Britannique (32) et de la Nouvelle-Écosse (31). C’est d’ailleurs dans ces mêmes provinces, sauf l’Île-du-Prince-Édouard, qu’on a enregistré les proportions parmi les plus élevées de consommateurs de cannabis dans le cadre de l’Enquête nationale sur le cannabis.