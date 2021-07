COVID-19: sept nouveaux cas jeudi

La Santé publique du Nouveau-Brusnwick a signalé sept nouveaux cas de COVID-19 jeudi, alors que les taux de vaccination continuent d’augmenter.

Il y a six cas dans la zone 1 (région de Moncton), soit une personne âgée de 19 ans et moins, une personne âgée de 20 à 29 ans et quatre personnes âgées de 30 à 39 ans.

Il y a un cas dans la zone 3 (région de Fredericton), soit une personne de 60 à 69 ans.

Tous ces cas sont liés à des voyages, précise la Santé publique.

«Cette augmentation soudaine du nombre de cas nous montre que nous n’en avons pas encore fini avec la COVID-19», a dit la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

«C’est pourquoi il est si important que les gens du Nouveau-Brunswick se protègent et protègent tous ceux qui les entourent contre une maladie grave en se faisant vacciner dès que possible.»

Le nombre de cas actifs dans la province s’élève maintenant à huit, en hausse de six par rapport à la veille et de un par rapport à la semaine dernière.

Par ailleurs, 55% des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés et 80,1 pour cent ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Les moyennes nationales, jeudi en milieu d’après-midi, se chiffraient respectivement à 53% et 78,8%.

Cliniques d’AstraZeneca

Enfin, les Néo-Brunswickois qui ont reçu l’AstraZeneca pour votre première dose de vaccin et qui souhaitent recevoir, avec un consentement éclairé, l’AstraZeneca pour une deuxième dose, peuvent prendre rendez-vous dans des cliniques organisées par le Réseau de santé Vitalité et le Réseau de santé Horizon.

Si vous avez 55 ans et plus, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Si vous avez moins de 55 ans, vous pourrez vous inscrire en appelant au 1-833-437-1424.

Les rendez-vous peuvent être pris pour les cliniques aux dates et lieux suivants: Bathurst (vendredi), Miramichi (mardi), Campbellton (mardi), Fredericton (jeudi 22 juillet), Moncton (vendredi 23 juillet), Edmundston, Grand-Salt et Saint-Quentin (lundi 26 juillet) et Saint-Jean (28 juillet).