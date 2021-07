Disparition d’un adolescent de 14 ans à Shediac

La GRC sollicite l’aide du public afin de retrouver un adolescent de 14 ans de Shediac.

Asher Thien a été vu pour la dernière fois le 10 juillet, en soirée, sur la rue Calder mais sa disparition avait été signalée à la police le 5 juillet. Les policiers ont suivi certaines pistes, mais il n’a toujours pas été retrouvé.

Il mesure environ 175 cm (5 pi 9 po) et pèse environ 79 kilos (174 livres). Il a les yeux bruns, les cheveux actuellement courts bruns et les deux oreilles percées. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait un chandail à capuchon noir avec un motif de fleur, un pantalon en molleton noir et des chaussures noires. Il avait aussi un sac à dos bleu et gris.

Quiconque a des renseignements sur l’endroit où il pourrait se trouver est prié de communiquer avec la GRC au 506-533-5151.