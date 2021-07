COVID-19: deux nouveaux cas vendredi

La Santé publique a signalé deux nouveaux cas de COVID-19 vendredi.

Les deux cas dans la zone 1 (région de Moncton), une personne âgée de 20 à 29 ans et

une autre âgée de 40 à 49 ans. Ces deux cas sont liés à un voyage.

Depuis hier, deux personnes se sont rétablies, il y a huit cas actifs dans la province. Aucune personne n’est hospitalisée.

À ce jour, 56,9% des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, et 80,3% ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Tous les gens du Nouveau-Brunswick admissibles peuvent prendre rendez-vous dès maintenant pour obtenir leur deuxième dose lors d’une journée qui se situe au moins 28 jours après leur première dose.

Des rendez-vous pour les gens qui n’ont pas encore reçu leur première dose sont toujours disponibles par l’entremise des pharmacies participantes ainsi que des cliniques organisées par les régies régionales de la santé.

Cliniques mobiles

Des cliniques ont lieu aujourd’hui et la semaine prochaine aux endroits suivants :

Tobique Lions Community Centre, 61, allée Everett, à Plaster Rock, aujourd’hui, le vendredi 16 juillet, de 10 h 30 à 16 h;

Église baptiste de Salisbury, 3128, rue Main, à Salisbury, aujourd’hui, le vendredi 16 juillet, de 10 h à 16 h.

Bowlarama, 248, avenue Lancaster, à Saint-Jean, le lundi 19 juillet, de 10 h à 16 h.

Community Hall, 1412, route Tobique, à Drummond, le lundi 19 juillet, de10 h à 16 h.

Saint-Francois-d’Assise, 678, rue Principale, à Clair, le mardi 20 juillet, de 12 h à 18 h.

Centre récréatif, 38, route Mill, Village de Gagetown, le mercredi 21 juillet, de 17 h à 21 h.

Salle municipale, 75, rue Principale, à St-Anne-de-Madawaska, le mercredi 21 juillet, de 12 h à 18 h.

La Salle du Citoyen, 4, rue St-Jean, à Kedgwick, le jeudi 22 juillet, de 12 h à 18 h.

Middle Southampton Community Hall, 1782, route 105, à Southampton, le jeudi 22 juillet, de 11 h à 16 h.

Four Seasons Complex, 255, route 111, à St. Martins, le vendredi 23 juillet, de 12 h à 17h.

Station d’Ambulance Nouveau-Brunswick, 523, rue St-Jean, unité A, à Saint-Léonard, le vendredi 23 juillet, de 12 h à 18 h.

Les gens qui se présenteront à une clinique de vaccination mobile sont priés d’apporter leur carte d’assurance-maladie, leur dossier de vaccination s’ils reçoivent une deuxième dose, ainsi qu’un formulaire de consentement signé. Ces cliniques administreront le vaccin de Moderna, qui peut être utilisé de manière sûre et efficace pour la première dose ainsi que pour la deuxième.