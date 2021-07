Il y a 80 ans, la mort a frappé dans un camp de scoutisme de Barachois

La semaine prochaine marquera le 80e anniversaire d’un camp de scoutisme qui a tourné au drame lorsque 16 jeunes sont tombés gravement malades après avoir contracté la fièvre typhoïde en buvant de l’eau d’un puits contaminé à Barachois, près de Shediac.

Le 21 juillet 1941, la 2e troupe scoute de la paroisse de l’Assomption de Moncton se rend sur un terrain en bord de mer, à Barachois, afin d’y installer leurs tentes et y passer une semaine.

Au moment d’ériger leur camp, les responsables de la troupe demandent aux jeunes d’éviter de puiser l’eau dans un puits près d’une grange située sur le terrain. Une consigne qui n’a pas été respectée puisque, à leur retour à Moncton, une quinzaine de personnes sont gravement malades et doivent être hospitalisées en raison d’une éclosion de fièvre typhoïde.

L’un des jeunes, Robert Cormier, âgé de 13 ans, en est décédé après avoir passé plusieurs semaines dans un coma.

À l’époque, son frère, Hector Cormier, avait cinq ans. Aujourd’hui âgé de 84 ans, M. Cormier a cru bon d’effectuer une recherche historique afin de souligner le triste anniversaire de cet événement qui a profondément ébranlé la paroisse de l’Assomption.

Grâce à un album souvenir de 164 pages qu’a confectionné son père et où est raconté la vie et la mort de son frère aîné, Hector Cormier a été en mesure de produire un document d’une quarantaine de pages où il explore le contexte social et sanitaire de l’époque. Il a également pu compter sur la collaboration et l’appui d’archivistes du Centre d’études acadiennes et des archives provinciales du Nouveau-Brunswick.

«J’ai pensé qu’il valait peut-être la peine d’écrire un document qui fixerait cet événement dans la mémoire acadienne et donc j’ai profité des longs moments de la pandémie et du confinement pour faire la recherche, explique M. Cormier. Ç’a été un drame dans la communauté de Moncton, chez les parents, chez les scouts, chez les autorités paroissiales.»

Des échos en 2021

L’éclosion, poursuit-il, était d’autant plus préoccupante qu’il sévissait à l’époque une épidémie de polio.

«L’événement causa un désarroi important au sein de la population d’autant plus qu’une épidémie de paralysie infantile faisait des siennes au Nouveau-Brunswick à l’époque et dont les comtés de

Westmorland, Kent et Albert n’ont pas été épargnés, écrit M. Cormier. Les journaux du temps

publiaient les rapports du médecin-hygiéniste de district, le docteur Gérard C. Léger relativement à ces éclosions.»

Dans son rapport annuel de 1940-1941, le médecin-hygiéniste de district, Gérard Léger, écrit que «les trois doses du vaccin T.A.B. (contre la fièvre typhoïde) ont été administrées à 210 personnes qui auraient été en contact avec l’un ou l’autre de ces jeunes.»

Êtes-vous surpris, avec le contexte sanitaire mondial imposé à cause de la pandémie de COVID-19, que certains éprouvent des réticences aux vaccins?

«Il existe aujourd’hui une pandémie qu’on dit être beaucoup plus grave que la grippe espagnole, analyse Hector Cormier. Ça aurait pu être encore plus grave que ça ne l’a été si les autorités gouvernementales ne s’en étaient pas préoccupées. Je peux comprendre que certaines personnes sont hésitantes vis-à-vis des vaccins, particulièrement à cause de la désinformation qu’on a créée entourant la vaccination, mais elle peut nous empêcher de mourir de la COVID-19.»

En 1941, ajoute-t-il, c’est justement la vaccination qui a réussi à réconforter «l’entourage des malades, les rassurer qu’ils ne perdraient plus d’autres proches à cause de cette terrible maladie.»