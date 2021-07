Le gouvernement conclut une entente de principe avec 6000 infirmières 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé vendredi la conclusion de conventions collectives provisoires avec deux unités de négociation représentées par le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick.

Ces deux unités comprennent plus de 6000 membres du personnel infirmier immatriculé et praticien, des infirmières gestionnaires et des infirmières surveillantes travaillant dans les hôpitaux, pour les programmes de santé publique et de santé communautaire, pour Ambulance NB ainsi que pour les programmes extra-muraux.

Le premier ministre Blaine Higgs salue le syndicat pour s’être présenté à la table de négociations dans un esprit de respect et de collaboration. Il assure que l’objectif commun demeure de stabiliser le système de soins de santé et de l’améliorer afin qu’il soit viable pour l’avenir.

Les parties se sont entendues pour ne pas dévoiler les détails des ententes jusqu’à leur ratification.

La présidente du Syndicat, Paula Doucet, signale qu’il en reste encore beaucoup à faire pour améliorer les conditions de travail du personnel infirmier immatriculé et praticien et pour améliorer les soins de santé en général dans la province. Cependant, les ententes sont un pas dans la bonne direction, selon elle.