L’absence de règlements entourant la gestion et le fonctionnement des écoles privées au Nouveau-Brunswick n’est pas sans causer de problèmes pour les gestionnaires et les élèves de ces établissements.

Au Nouveau-Brunswick, les écoles privées échappent à tout contrôle gouvernemental. La province n’a aucun droit de regard sur le cursus scolaire offert dans ces écoles, qui peuvent enseigner comme bon leur semble.

«Pour les enfants scolarisés à la maison, les districts scolaires doivent normalement faire un suivi auprès des élèves pour s’assurer que le cursus provincial est respecté, dit Kevin Mazerolle, propriétaire de l’Institut Apprenti-sage, une école privée francophone de Dieppe ouverte depuis deux ans. Au privé, ni les districts ni le gouvernement n’assurent un suivi, il n’y a pas d’encadrement ou de surveillance des matières enseignées dans les écoles privées.»

Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants dans une école privée doivent obtenir, chaque année, une exemption auprès du ministère de l’Éducation. Si un parent choisit de scolariser son enfant dans une telle privée, la loi précise qu’il est responsable de veiller à ce que l’enfant reçoive «une instruction véritable».

Une fois l’exemption obtenue, personne n’est chargé de vérifier que ces enfants sont bel et bien scolarisés.

Pourtant, le Nouveau-Brunswick estime que l’éducation est suffisamment importante pour rendre la scolarisation obligatoire en vertu de la Loi sur l’éducation. L’article 15 de cette loi prévoit que tous les enfants âgés de 5 à 18 ans sont tenus de fréquenter l’école publique.

Les nombreuses demandes d’interview auprès du ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, afin d’expliquer pourquoi la province n’exige pas que les écoles privées répondent à certains standards de qualité sont restées sans réponse.

«Les écoles indépendantes ou privées au Nouveau-Brunswick ne sont pas réglementées par le ministère de l’Éducation», a écrit dans un courriel un porte-parole du ministère.

D’après des chiffres du ministère, 1530 élèves fréquentaient une école privée ou indépendante pendant la dernière année scolaire.

Les élèves des écoles privées ne sont d’ailleurs pas admissibles à un diplôme d’études secondaires du Nouveau-Brunswick, a précisé le ministère.

Chose que voudrait bien voir changer Kevin Mazerolle. Si les écoles privées étaient tenues de répondre aux normes provinciales en matière d’éducation, les élèves pourraient, par exemple, obtenir un diplôme reconnu par la Fredericton.

«Chez nous, on travaille avec des élèves pour qui le système scolaire ne fonctionne pas vraiment, explique M. Mazerolle. On donne le même programme que la province, sauf qu’il n’est pas nécessairement structuré de la même manière et on travaille vraiment avec les forces et les défis de chacun des élèves. Si le gouvernement faisait des suivis et nous donnait l’occasion d’offrir des diplômes d’études secondaires approuvés, ce serait plus facile pour les jeunes ensuite et ça leur éviterait de passer d’autres tests pour accéder au collège ou à l’université.»

Un avis partagé par Paul McLellan, directeur de la Rothesay Netherwood School, une école privée fréquentée par 300 élèves.

D’après lui, le fait que les écoles privées du Nouveau-Brunswick ne peuvent bénéficier de fonds publics, contrairement à de nombreuses provinces canadiennes, explique en partie l’absence de contrôles de la part du ministère de l’Éducation.

«Ailleurs, la surveillance va de pair avec le financement. Ici, le ministère ne nous donne rien et demande très peu de choses en retour», précise-t-il.

Il croit toutefois que le ministère de l’Éducation aurait tout intérêt à resserrer ses normes puisque la question des écoles privées se posera de plus en plus à l’avenir puisque de nombreux Néo-Brunswickois sont, pour toutes sortes de raisons, insatisfaits avec le réseau public.

«Les gens devraient avoir des choix s’ils ne sont pas satisfaits avec le système d’éducation public et, il faut le reconnaître, c’est le cas de plusieurs personnes, analyse-t-il. Il faut explorer des alternatives et les appuyer, mais celles-ci doivent être à la hauteur. Ça m’inquiète quand même de voir que, dans l’état actuel des choses, n’importe qui peut fonder une école privée de très mauvaise qualité, donc il serait temps que la province ait certaines exigences pour ces institutions.»