Le cheval d’un couple de Bathurst remporte 630 000$ au New Jersey

Un cheval appartenant à un couple de Bathurst a remporté samedi soir la course sous harnais de Meadowlands Pace, disputée à East Rutherford, dans l’État du New Jersey.

Le couronnement de Lawless Shadow, qui est âgé de trois ans, est assorti d’une bourse de 638 604$

Conduit par Mark McDonald, Lawless Shadow est propriété d’un consortium qui compte entre autres Gail et Ron McLellan, un couple de Bathurst, et l’ancien hockeyeur vedette Serge Savard.

Le couple de la région Chaleur est à l’origine de la création en 1995 du McFlurry, qui a été ajouté aux menus des restaurants McDonald’s dans une centaine de pays à travers le monde.

C’est pourtant Charlie May qui a été le premier à franchir la ligne d’arrivée avec un chrono de 1:48.3, devançant Lawless Shadow et Perfect Sting, le favori de la course.

La bête a toutefois été reléguée au neuvième rang après avoir été jugée coupable d’interférence auprès de Rockyroad Hanover dans le dernier virage.

Lawless Shadow a donc été élevé au premier rang, suivi de Perfect Sting et de Southwind Gendry.

Entraîné par Ian Moore, le cheval qui a été élevé à Lucan, en Ontario, a remporté une quatrième victoire en sept courses cette saison et un huitième gain en 16 départs en carrière.

Il s’agissait de la première victoire à Meadowlands Pace pour le Dr Moore et le pilote Mark MacDonald.