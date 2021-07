Près de 60% des Néo-Brunswickois ont reçu deux doses de vaccin

Le taux de vaccination continue de progresser au Nouveau-Brunswick. Dimanche, 58,1% de la population âgée de 12 ans et plus était pleinement vaccinée contre la COVID-19, tandis que plus de 80% des personnes admissibles ont reçu au moins la première dose.

Il ne reste que 117 108 personnes à vacciner pour que la province atteigne un taux de vaccination de 75%, l’objectif que s’est fixé le gouvernement provincial avant de lever l’ensemble des restrictions sanitaires.

Fredericton espère atteindre la cible d’ici le 2 août.

À l’heure actuelle, le Nouveau-Brunswick compte seulement neuf cas actifs, tous dans la zone 1 (région de Moncton) et dans la zone 3 (région de Fredericton). Les cas sont liés à des voyages.

Depuis mars 2020, un total de 2346 cas de COVID 19 ont été annoncés au Nouveau-Brunswick avec 2290 rétablissements.

Cliniques mobiles

Pour encourager la vaccination et la rendre plus accessible, le gouvernement provincial a lancé une série de cliniques mobiles à l’intention des personnes qui n’ont pas encore reçu leur première ou leur deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Les gens n’ont pas besoin de prendre un rendez-vous à l’avance, mais ils sont priés d’apporter leur carte d’assurance-maladie, le formulaire de consentement et leur dossier de vaccination s’il s’agit de la deuxième dose. Ces cliniques administreront le vaccin de Moderna.

Les prochaines cliniques mobiles ont lieu à Saint-Jean (lundi), Drummond (lundi), Clair (mardi), Gagetown (mercredi), Sainte-Anne-de-Madawaska (mercredi), Kedgwick (jeudi), Southampton (jeudi), St. Martins (vendredi) et Saint-Léonard (vendredi).