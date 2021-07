Questions-réponses avec le maire d’Eel River Dundee

NDLR: Les élections municipales qui ont eu lieu en mai ont apporté un vent de changement sur plusieurs localités néo-brunswickoises. Durant les prochaines semaines, l’Acadie Nouvelle publiera une série de textes dans laquelle ceux et celles qui dirigent nos communautés se dévoilent quelque peu, question de mieux les connaître. Aujourd’hui, le maire d’Eel River Dundee, au Restigouche, Mario Pelletier.

Un de vos beaux souvenirs de vacances?

Pour ma famille c’est certes le camping sauvage avec un bon feu de camp avec mon épouse et mes deux enfants. Quelle joie de voir leur sourire!

Votre destination idéale pour partir en voyage?

Pour moi, une ville à découvrir est certes Québec. Le Vieux-Québec est un endroit remarquable.

Votre émission de télévision préférée?

Plusieurs, mais mon émission préférée est America Got Talent. On peut découvrir de de nombreux talents à travers le monde et de belles histoires de vie.

Votre style de musique préféré?

Pour moi, la musique fait partie de ma relaxation. J’écoute toutes sortes de musique. Mais j’ai un petit faible pour la musique acadienne.

Est-ce que vous êtes du genre sportif de salon, si oui quel sport suivez-vous et de quelle équipe êtes-vous partisans?

Hockey, football canadien et américain, baseball, basketball et soccer. Mes équipes favorites sont les Penguins de Pittsburgh et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (football américain).

Votre repas préféré et celui que vous réussissez le mieux?

Poulet soit sur BBQ ou au four avec épices.

Le meilleur film que vous avez écouté et celui que vous avez vu le plus souvent?

Les films d’action, les classiques de James Bond, l’agent 007.

Quel est le plus beau cadeau que vous avez reçu?

Mon plus beau cadeau est ma famille, mon épouse et mes deux enfants.

Quelque chose que les gens seraient surpris d’apprendre sur vous?

Je suis une personne qui a beaucoup d’empathie pour les autres.

Quel était votre premier emploi et lequel avez-vous conservé le plus longtemps?

Mon premier emploi, c’était à l’âge de 15 ans. J’étais alors vendeur pour pièces d’auto (Western Tire). Celui que j’ai conservé le plus longtemps, c’est gestionnaire en santé mentale pour le Réseau de santé Vitalité.

Êtes-vous plus Facebook, Instagram ou Twitter, et pourquoi?

Ni un ni l’autre. Je suis heureux avec les courriels et textos.

Le plus grand obstacle que vous avez réussi à surmonter?

Pour moi, je vois cela comme un beau défi, c’est la fermeture de notre école dans notre

communauté sans le consentement de nos citoyens. Nous avons réussi ensemble à maintenir notre école après plusieurs mois de bataille, ceci restera gravé à jamais dans ma mémoire.

Êtes-vous natif de la région, sinon de quel endroit et qu’est-ce qui vous a amené ici?

Oui, natif de la région, et je demeure à Dundee depuis 40 ans

Qu’est-ce qui vous a motivé à faire le saut en politique municipale?

J’ai toujours été impliqué dans ma communauté et la politique depuis mon jeune âge.

Avant de vous présenter, étiez-vous déjà impliqué dans votre municipalité?

Oui, très impliqué. J’ai fait partie de plusieurs organismes communautaires, comités et activités. Je fus notamment président de DSL, président du conseil d’éducation, président des conseils scolaires du Canada, vice-président de la Fédération des conseils d’éducation du N.-B., membre de notre radio (CIMS), bénévole aux Jeux de l’Acadie. En passant, j’ai fait les premiers Jeux de l’Acadie à Moncton en 1979.

Quels sont les principaux atouts de votre municipalité?

Les plus grands atouts sont nos citoyens, employés, nos bénévoles et nos organismes communautaires, nos sentiers, parc à eau et loisirs.

Quels sont, selon vous, les plus grands défis de votre communauté?

Pour moi, les défis auxquels nous devrons faire face dans les prochaines années sont les changements climatiques, retenir nos jeunes dans notre communauté et l’environnement.

Quelles sont vos priorités pour ce mandat, qu’aimeriez-vous réaliser?

Mes priorités sont certes le développement économique, l’ajout d’entrepreneurs dans notre parc industriel, l’amélioration de nos infrastructures. Mais le projet qui me tient à cœur surtout c’est le Centre multifonctionnel communautaire et culturel.

Si vous pouviez être maire d’une autre municipalité au Nouveau-Brunswick ou au Canada, quel endroit choisiriez-vous?

Je garderais la même, car j’ai la plus belle municipalité de la région du Nouveau-Brunswick et même du Canada, j’ai des citoyens qui sont remarquables.