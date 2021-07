Chasse au chevreuil: hausse du nombre de permis disponibles

Les personnes qui désirent s’inscrire au tirage de permis de chasse au chevreuil sans bois de 2021 pourront le faire du 26 juillet au 20 août.

Le nombre de permis attribués pour la saison a augmenté par rapport à l’an dernier. Dans l’ensemble de la province, 6050 permis seront accordés, soit 1650 de plus que les 4400 permis disponibles en 2020.

«La chasse est une tradition familiale pour de nombreuses personnes du Nouveau-Brunswick, a déclaré le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Mike Holland. Je souhaite à tous les chasseurs de la province une saison de chasse sécuritaire et fructueuse, et bonne chance à toutes les personnes qui participeront au tirage.»

Les Néo-Brunswickois peuvent s’inscrire au tirage au moyen du système électronique de délivrance des permis (https://www2.snb.ca/content/snb/fr/sites/permis.html) du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie. Ils doivent utiliser le numéro de leur carte Plein air pour remplir leur inscription en ligne, à un bureau de Service Nouveau-Brunswick ou auprès de vendeurs autorisés.

Les résultats seront connus la semaine du 6 septembre.