Le rythme de la vaccination ralentit au N.-B.

Après avoir atteint sa vitesse de croisière à la mi-juin, la vaccination contre la COVID-19 a drôlement ralenti au cours des sept derniers jours au Nouveau-Brunswick.

La semaine dernière (du lundi 12 au dimanche 18 juillet), seulement 58 087 Néo-Brunswickois ont été vaccinés.

Il s’agit du plus petit nombre de vaccins donnés quotidiennement depuis la semaine du 24 mai.

Par rapport à la semaine précédente, le nombre de personnes inoculées la semaine dernière a affiché une chute de 27,3%.

De plus, la semaine dernière, seulement 53 082 personnes ont reçu une deuxième dose de vaccin. Il s’agit d’une baisse de 29,2% par rapport à la semaine précédente et du plus petit nombre de deuxièmes doses données quotidiennement en cinq semaines.

Les journées de samedi et de dimanche n’ont certainement pas aidé à faire augmenter le total de la dernière semaine. Samedi, seulement 1233 personnes ont reçu un vaccin. Ce fut encore plus tranquille le lendemain, avec 371 personnes inoculées.

Au cours des 30 jours précédents, il n’est arrivé qu’à deux reprises que moins de 5000 personnes reçoivent une deuxième dose de vaccin.

En fait, samedi et dimanche ont marqué la première fois depuis les 8 et 9 juin que moins de 1500 personnes recevaient une deuxième dose pendant deux jours consécutifs.

Étant donné que si peu de Néo-Brunswickois se sont fait vacciner au cours de la dernière semaine, l’objectif d’atteindre le seuil de 75% des citoyens admissibles pleinement vaccinés le 2 août semble de plus en plus difficile à atteindre.

Lundi, 58,15% des Néo-Brunswickois admissibles avaient reçu une seconde dose du vaccin contre la COVID-19 – ce qui représente un peu plus de 403 000 personnes.

Pour atteindre l’objectif de 75%, 520 000 personnes devront avoir été totalement vaccinées, soit 117 000 de plus qu’à l’heure actuelle. Cela représente une moyenne de 7800 deuxièmes doses par jour d’ici le 2 août.

La semaine dernière, une moyenne de 7057 Néo-Brunswickois ont reçu leur deuxième dose, ce qui est inférieur à l’objectif.

Depuis le début du mois, par contre, la moyenne est de 8947 deuxièmes doses quotidiennes.

Reste maintenant à savoir si les derniers jours étaient une anomalie statistique dans ce qui était jusque-là un excellent mois, ou plutôt le début d’une nouvelle tendance qui pourrait repousser de quelques jours le passage de la province en phase verte du plan de déconfinement.

C’est en quelque sorte les Néo-Brunswickois âgés de moins de 39 ans qui vont déterminer à quelle vitesse le gouvernement provincial va abolir les restrictions sanitaires.

Si les taux de vaccination sont exemplaires chez les 50 ans et plus, c’est loin d’être le cas chez les plus jeunes.

Par exemple, seulement 31% des jeunes âgés de 12 à 19 ans avaient reçu une deuxième dose du vaccin, lundi. Ce taux est de 38,7% chez les 20 à 29 ans et de 45,3% chez les trentenaires.

Il y a aussi encore place à l’amélioration dans ces groupes d’âge concernant la première dose, les taux de vaccinations variant entre 66,9% et 68,9%.