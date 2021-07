Le secteur agricole profite d’un bel été

Magalie Paquet d’Edmundston a choisi la bonne année pour se lancer en agriculture. Contrairement à l’été dernier, où la chaleur intense et le manque de pluie avaient menacé plusieurs récoltes, Dame nature serait plutôt clémente.

Les Jardins Bohèmes se portent très bien pour une première année de semence, a affirmé sa propriétaire, lundi matin.

Si les gels printaniers tardifs et la tempête de verglas qui a frappé une partie du Nord-Ouest à la fin juin ont été inquiétants sur le coup, les plants de Mme Paquet ont heureusement été épargnés.

«Il fait vraiment beau cette année, mais nous avons aussi été chanceux», a-t-elle témoigné.

Au Québec, le bilan mi-saison de la Financière agricole constate cette année que les faibles précipitations du début de mai jusqu’à la mi-juin ont eu des conséquences sur la germination et la croissance de certaines plantes.

Chez Mme Paquet, ces effets seraient toutefois minimes pour le moment.

«Ici, il faut dire que nous avons un système d’irrigation, mais je ne l’ai pas utilisé beaucoup jusqu’à présent parce qu’il y a quand même assez de pluie.»

L’horticultrice s’est aussi dite agréablement surprise de l’intérêt pour ses nouveaux produits dans la communauté.

Lundi, quelques nouveaux clients étaient sur place pour faire l’autocueillette de pois verts, un concept que Mme Paquet souhaite répéter avec différents légumes au cours des saisons.

Du côté de la Ferme Cormier, en activité depuis plus de 40 ans à Rivière-Verte, le propriétaire témoigne aussi d’une saison assez prometteuse.

«C’est mieux cette année que l’an dernier au niveau de la température, ça, c’est sûr, malgré qu’on aimerait plus de pluie quand même», a-t-il précisé.

Le rendement s’annonce aussi meilleur qu’en 2020, a-t-il poursuivi.

Il reste à voir si les ventes seront aussi nombreuses que l’an dernier, alors que les restrictions aux frontières incitaient les gens de la région à consommer localement.

«L’an dernier, les ventes ont été excellentes parce que les gens de la région ne pouvaient plus sortir. En plus de ça, il y avait beaucoup de publicités promouvant l’achat local à cause de la pandémie»,a-t-il expliqué.