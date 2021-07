La Santé publique n’a signalé aucun nouveau cas de COVID-19 mardi au Nouveau-Brunwick.

Une personne s’est rétablie et il y a sept cas actifs. Il n’y a personne d’hospitalisé.

À ce jour, 59,7% des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, et 80,7% ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Des milliers de rendez-vous pour recevoir une première ou une deuxième dose du vaccin de Pfizer et de Moderna sont disponibles dans les cliniques des réseaux de santé et les pharmacies participantes.

Des cliniques de vaccination ont lieu tous les jours cette semaine, avec des rendez-vous disponibles dans chaque région.

Des cliniques ont lieu aux endroits suivants: