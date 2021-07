Le Nouveau-Brunswick en voie de réussir sa reprise économique

L’économie provinciale malmenée par la crise sanitaire devrait renouer rapidement avec la croissance. La plupart des conditions semblent désormais réunies et l’heure est à l’optimisme.

Relativement peu touché par la pandémie, le Nouveau-Brunswick a tout de même connu une contraction de son PIB de 3,9 % en 2020. Cette chute de l’activité économique a toutefois été plus faible que dans le reste du pays en raison d’une gestion efficace de la situation sanitaire. C’est pourquoi la plupart des analystes prédisent que le rebond sera également plus modéré que dans la plupart des autres provinces qui ont davantage souffert des diverses restrictions.

Ainsi, la Banque TD entrevoit une croissance de 5% au Nouveau-Brunswick en 2021 contre 6.1% dans l’ensemble du Canada.

«L’embauche dans le secteur public a joué un rôle clef. Néanmoins, la résilience est évidente dans l’ensemble du secteur privé et notamment dans les industries des services de proximité. Par exemple, l’emploi dans le commerce de détail et de gros est revenu au-dessus des niveaux d’avant la pandémie. L’emploi dans l’industrie hôtelière est également remarquablement proche des niveaux d’avant la pandémie», mentionne l’équipe d’économistes dirigée par Beata Caranci.

Ces bons résultats s’expliquent en partie par la robustesse des ventes au détail (+1,9% en avril) mais aussi par l’explosion de la valeur des exportations (+37% en un an).

«Les exportations et les ventes manufacturières progressent au rythme le plus rapide du pays. Cette solide reprise a été favorisée par la hausse de la demande de deux produits de base: la foresterie et les produits pétroliers. Les marchés du bois d’œuvre tournent à plein régime, la demande dépassant l’offre et les prix atteignant des niveaux records.»

«Bien que les prix aient récemment reculé par rapport à leur sommet, la forte demande de logements en Amérique du Nord et une réponse tardive de l’offre maintiendront probablement les prix au-dessus des niveaux d’avant la pandémie. Pendant ce temps, la demande de pétrole devrait continuer à être soutenue par la réouverture des économies des États et des provinces. L’économie américaine étant sur la bonne voie pour rebondir fortement, la dépendance démesurée du Nouveau-Brunswick à ce marché est de bon augure pour les exportations.»

Malgré tout, le nombre d’emplois à temps plein comptabilisés en juin était encore 4% inférieur au niveau prépandémique de février 2020.

Dans sa dernière publication sur les perspectives économiques provinciales, le Conference Board of Canada mentionne que l’ouverture de la frontière avec les États-Unis devrait donner à l’économie néo-brunswickoise un élan supplémentaire.

«Cela donnerait un coup de pouce à la reprise de la province, notamment le secteur touristique, qui a été l’un des plus touchés pendant la pandémie. Cela permettrait également à des secteurs tels que le transport et l’entreposage de prolonger leur forte reprise cette année jusqu’en 2022 sans perturbations supplémentaires», peut-on lire dans le rapport.

De son côté, la Banque Nationale anticipe une croissance du PIB de 4,6% au Nouveau-Brunswick, contre 6% à l’échelle nationale. Malgré le repli des prix des produits forestiers, l’activité devrait être soutenue par l’allègement des mesures sanitaires, la réouverture des frontières et une progression des mises en chantier (+4%) dans la province.

La relance des services à forte proximité physique tire actuellement l’emploi vers le haut, soulignent les analystes Matthieu Arseneau et Jocelyn Paquet, encouragés par un «niveau record d’intention d’embauche» et «l’optimisme de la communauté d’affaires»

«L’hébergement, les services de restauration et le commerce ont enregistré la majorité des gains en juin», écrivent-ils.

«Le marché du travail est appelé à connaître un redressement dans les prochains mois alors que les intentions d’embauche ainsi que les pénuries de main-d’œuvre suggèrent une forte demande des employeurs.»

Les auteurs se demandent toutefois quel sera l’impact de la fin de l’aide gouvernementale, alors que la subvention salariale d’urgence du Canada ainsi que la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) doivent expirer après septembre.

«La générosité de la PCRE diminuera nettement en août de 500$ par semaine à 300$ ce qui pourrait encourager des travailleurs à réintégrer le marché du travail, notent-ils. L’économie pourra-t-elle voler de ses propres ailes une fois que ces programmes seront résiliés?»

Autre élément encourageant: l’indice du Baromètre des affaires de la Fédération de l’entreprise indépendante, basé sur les attentes des propriétaires d’entreprise envers les trois prochains mois, a augmenté de trois points pour le Nouveau-Brunswick. Les membres estimant que leur entreprise est en bonne santé sont plus nombreux que ceux qui pensent qu’elle se porte mal.

«La levée des restrictions qui a eu lieu dans plusieurs provinces en raison du déploiement efficace de la vaccination et de la baisse du nombre d’hospitalisations a inévitablement fait remonter l’optimisme des chefs d’entreprise», observe Andreea Bourgeois, analyste principale à la FCEI.

Certains nuages sombres pointent toutefois à l’horizon, avec un risque d’inflation élevé pour certains produits et surtout un marché immobilier toujours aussi fou. Selon la Banque TD, le prix des maisons pourrait bondir de 23,7% cette année au Nouveau-Brunswick.