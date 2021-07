Moncton: beaucoup de constructions en 2021

Un pari sur l’atteinte d’un nouveau record de constructions à Moncton cette année pourrait être gagnant.

La Ville constate qu’elle a obtenu une somme comparable d’argent grâce à l’attribution de permis de construire depuis le début de l’année par rapport à la même période en 2019, avant la pandémie.

Du 1er janvier au 30 juin 2021, la Municipalité a récolté 111 millions $. Elle en avait amassé 113 millions durant les deux premiers trimestres de 2019.

La cité a notamment accordé plus de permis de construire par rapport à l’année dernière au deuxième trimestre, juste après l’arrivée de la COVID-19. Elle en a donné 466 pour 85 millions $, contre 432 pour 57 millions $ un an plus tôt.

«C’est avec enthousiasme que nous tournons la page sur les jours les plus sombres de cette pandémie, a confié le directeur du Développement économique, Kevin Silliker. Nos milieux d’affaires ont fait preuve d’une résilience remarquable et nous continuons d’espérer qu’il n’y aura plus de contretemps inattendus avant longtemps.»

La Ville de Moncton a pourtant battu son record de valeur de permis de construire en 2020, malgré la crise sanitaire. Le montant s’est élevé à 271 millions $ contre 257 millions $ l’année précédente.

La Municipalité était la 7e communauté dont la population augmentait le plus vite au Canada (12 300 habitants supplémentaires en cinq ans).

«Il est certain que des projets très intéressants verront le jour, surtout dans l’immobilier résidentiel, a déclaré Dawn Arnold, mairesse. Je continue d’être très optimiste en raison de la volonté de croissance de notre communauté de promoteurs immobiliers».

Au deuxième trimestre 2021, l’immobilier résidentiel a représenté 56% des permis de construire, soit 48 millions $. Cette somme provient majoritairement de quatre nouveaux immeubles d’appartements totalisant 29,1 millions $ et abritant 193 logements.

L’immobilier commercial a par ailleurs généré 29 millions $ de permis de construire pendant cette période. Le nouvel édifice de 10 millions $ de Kent Building Supplies sur la rue Moncton, le centre de vente et de service de 4,6 millions $ sur la rue Price, et la rénovation de 1,2 million $ de l’immeuble Higgins, à l’angle des rues Botsford et Main, font partie des principaux projets.