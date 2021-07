Péninsule acadienne: 36 650$ pour un projet de transport en commun

Un projet visant à établir un réseau de transport en commun dans la Péninsule acadienne a reçu une subvention de 36 650$ pour la réalisation de son plan de faisabilité, qui a été complété cet hiver.

La subvention, annoncée mardi, provient du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités et elle a été remise à l’Association des anciennes, anciens, amies et amis de l’Université de Moncton, campus de Shippagan, responsable de la mise en œuvre du projet.

L’initiative dans la Péninsule acadienne vise à proposer un réseau de transport collectif intégrant différents modes de transport, comme la mise sur pied de programmes de voitures et de vélos mis en libre-service, la création d’une plateforme de covoiturage et d’autres solutions.

Le groupe est mené par Yves Bourgeois, économiste et doyen des études à l’Université de Moncton, campus de Shippagan et regroupe une quinzaine d’intervenants provenant de différents milieux comme l’éducation, la santé et l’inclusion sociale.

«Nous sommes tous préoccupés par l’absence d’options de transport dans la région. Nos clients, que ce soit un étudiant, une personne qui a besoin d’aller à l’hôpital, un employeur qui veut recruter… Nous payons tous le coût de ne pas avoir accès à des options de transport», a expliqué M. Bourgeois lors d’une entrevue avec l’Acadie Nouvelle en début d’année.

Le projet a aussi franchi une importante étape au printemps lorsque l’ensemble des maires de la Péninsule acadienne et le conseil d’administration de la Commission de services régionaux ont offert leur soutien par le biais d’une résolution adoptée à l’unanimité.

Le Fonds municipal vert soutient des projets environnementaux à l’échelle du pays. Le gouvernement fédéral a investi 1,65 milliard $ dans le fonds depuis sa création en 2000.