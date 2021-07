Transformation des fruits de mer: 4,2 M$ pour 21 entreprises du Sud-Est

Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement conjoint de 4,2 millions $ à 26 projets du Sud-Est du Nouveau-Brunswick dans le secteur des pêches.

Selon le ministère fédéral des Pêches et des Océans (MPO), les projets choisis «mettent l’accent sur des technologies novatrices visant à améliorer la productivité et la durabilité dans les secteurs de la transformation du homard, du crabe des neiges et du hareng fumé».

L’argent servira notamment aux entreprises à «être plus efficaces et à s’adapter pour répondre aux exigences des marchés nationaux et internationaux».

Parmi les entreprises récipiendaires, on note Edmond Gagnon, une usine familiale de transformation de fruits de mer établie à Grand Barachois depuis 1946

L’entreprise reçoit 2 millions $ pour appuyer l’acquisition et l’installation d’équipements de pointe pour une nouvelle usine de transformation.

Selon le MPO, l’équipement permettra une plus grande automatisation, une traçabilité des produits, une productivité accrue et une diversification des marchés en répondant aux exigences de certification du British Retail Consortium.

Vingt autres transformateurs se partagent 2,2 millions de dollars pour 25 projets d’acquisition et d’installation d’équipement spécialisé.

Dix projets sont liés aux secteurs de la transformation du homard et du crabe des neiges. Le Nouveau-Brunswick représente plus de 50% de la production mondiale de homard transformé congelé et environ 25% de la production canadienne de crabe des neiges.

Quinze transformateurs de hareng fumé reçoivent des fonds pour l’achat de nouveaux équipements.

Selon le MPO, le secteur des fumoirs est une composante importante de l’industrie de la transformation des produits de la mer au Nouveau-Brunswick, puisque 95 % du hareng fumé et fortement salé du monde est produit dans la province.