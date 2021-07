Collision mortelle: 12 mois de prison pour Danielle Lortz

Une femme âgée de 37 ans, Danielle Lortz, a été condamnée à 12 mois de prison pour conduite dangereuse ayant causé la mort d’un jeune homme du nom de Ryan Ward, en 2018, près d’Elsipogtog.

Elle subira également une probation de cinq ans à sa sortie de prison et ne pourra pas conduire pendant cette période.

En décembre 2020, un jury l’a reconnue coupable d’avoir conduit un véhicule dangereusement et d’avoir ainsi causé la mort de Ryan Ward.

Le 22 février 2018, elle a franchi la ligne jaune sur la route 116 et a percuté le véhicule de la victime.

Elle n’a pas pu expliquer ce qui a causé cette collision.

Les personnes reconnues coupables de ce genre d’accusation sont normalement condamnées à une peine d’emprisonnement.

L’avocat de la défense, James Matheson, a toutefois demandé une peine plus clémente que sa cliente pourrait purger chez elle. Il a fait valoir que Mme Lortz a quatre enfants atteints du trouble du spectre de l’autisme (TSA), dont elle prend soin avec son conjoint, et que ces enfants ont des besoins spéciaux et variés.

Le juge Jean-Paul Ouellette a statué que la coupable devait tout de même subir une peine d’emprisonnement afin de dénoncer le crime et de décourager ce comportement.

Il a noté que Mme Lortz avait déjà fait preuve de conduite irrégulière avant l’accident qui a causé la mort de la victime.

Il a toutefois imposé une peine moins sévère que la durée recommandée de 18 à 24 mois.

«La peine doit être mesurée selon les circonstances individuelles de la contrevenante», a-t-il affirmé.

Selon le juge, la coupable n’était pas sous l’effet de la drogue ou de l’alcool lors de l’accident et il y a peu de risque de récidive.

Il a aussi noté que Mme Lortz a exprimé ses remords, qu’elle est hantée par le souvenir de l’accident et qu’elle a de l’insomnie et des pensées suicidaires depuis ce jour-là.

La famille de Ryan Ward, ses parents Fred et Sharlyn Ward et sa soeur Jessica Ward, se sont dits satisfaits de la peine.

«Je suis contente de la décision du juge. On ne peut pas tuer quelqu’un et se tirer d’affaire», a dit Jessica Ward.

Le père Fred Ward a dit que la peine de Danielle Lortz devrait servir de leçon aux automobilistes, en ajoutant qu’il voit souvent des gens franchir la ligne jaune solide lors de virages.

«Avec elle et sa famille, quand son année sera terminée, elle sera de retour, mais pas notre fils», a-t-il ajouté en parlant de Danielle Lortz et de la peine qu’elle purgera.

James Matheson, l’avocat de la défense, a dit qu’il s’attendait à ce que le juge impose une peine de la sorte.

Il n’a pas voulu préciser s’il avait l’intention de porter la décision du juge en appel, en ajoutant que cette décision reviendrait à la famille de Mme Lortz.