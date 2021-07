COVID-19: un premier cas en quatre jours au N.-B.

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a signalé un premier cas de COVID-19 en quatre jours, jeudi.

Ce cas est dans la zone 3 (région de Fredericton). Il s’agit d’une personne âgée de 60 à 69 ans. Ce cas est lié à un voyage.

Au cours des 17 derniers jours, la Santé publique a signé seulement 10 nouveaux cas – dont sept en une seule journée, le jeudi 15 juillet.

Le nombre de cas actifs s’élève maintenant à huit, en hausse de un par rapport à mercredi.

Les cas actifs se répartissent comme suit: six dans la zone 1 (Moncton) et deux dans la zone 3 (Fredericton)

Depuis le début de la pandémie, 2347 cas de COVID-19 ont été répertoriés dans la province. Quarante-six personnes en sont mortes.

Par ailleurs, en date de jeudi, 61,7% des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés et 81% ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Au pays, ces taux étaient respectivement de 59,7% et de 79,6%, jeudi midi.

Au N.-B. mercredi, 7176 personnes ont reçu une deuxième dose du vaccin, ce qui est supérieur à la moyenne des sept derniers jours (6595), mais inférieur à la moyenne depuis le début du mois (8857).

Il reste maintenant 91 878 Néo-Brunswickois à vacciner une deuxième fois pour que la Santé publique atteigne la cible d’avoir inoculé 75% des personnes admissibles (âgées de moins de 12 ans).

Au rythme des sept derniers jours, cela nécessitera 14 jours, ce qui nous amène au 5 août.

Le gouvernement provincial avait au départ ciblé la date du 2 août pour atteindre l’objectif.

Quand 75% des Néo-Brunswickois admissibles auront reçu deux doses de vaccin, le gouvernement ordonnera le passage en phase verte du plan de rétablissement, de sorte que toutes les restrictions sanitaires seront abolies.