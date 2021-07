Ils entrent dans un dépanneur et repartent avec un guichet automatique!

La GRC sollicite l’aide du public en lien avec son enquête sur une introduction par effraction et un vol à Burtts Corner, près de Fredericton.

Le vendredi 16 juillet, vers 4h15, la police a reçu un appel concernant une entrée par effraction au Bird’s Corner Store, situé sur le chemin Burtts Corner Bye.

Les suspects, qui conduisaient ce qui semble être une camionnette à cabine simple Chevrolet ou GMC (ancien modèle), ont volé un guichet automatique dans le dépanneur.

La police publie des images captées par le système de vidéosurveillance dans l’espoir d’obtenir des renseignements du public qui permettraient d’identifier les individus ou de faire avancer l’enquête.

Le premier individu portait un pantalon noir, un chandail noir à fermeture éclair avec des rayures blanches sur les bras, un t-shirt blanc et des souliers noirs. Le deuxième individu portait un chandail en molleton noir et un pantalon noir. Les deux individus portaient une tuque noire, un masque et des gants.

Si vous reconnaissez les individus ou la camionnette ou que vous avez été témoin d’activités suspectes sur le chemin Burtts Corner Bye le 16 juillet tôt en matinée, veuillez communiquer avec la GRC au 506-357-4300. Pour conserver l’anonymat, on peut aussi communiquer avec Échec au crime en composant le 1-800-222-8477.