COVID-19: Toutes les restrictions sanitaires seront levées le 30 juillet

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a décidé de passer en phase verte, soit de lever toutes ses restrictions le vendredi 30 juillet, à minuit.

«Nous avons dépassé notre objectif voulant que 75% de la population admissible soit vaccinée avec une première dose, et nous atteignons maintenant 81%», a déclaré Blaine Higgs.

Le Premier ministre a avancé que d’ici la fin de la semaine prochaine, le pourcentage de Néo-Brunswickois admissibles vaccinés avec une deuxième dose sera assez élevé pour contrebalancer plusieurs des risques associés au fait de vivre avec la COVID-19.

«Avec l’expérience acquise au cours des 17 derniers mois, le nombre de cas qui reste faible et les taux de vaccination qui augmentent, nous croyons être en mesure de franchir cette prochaine étape en toute sécurité et d’apprendre à vivre avec la COVID-19 sans l’arrêté obligatoire», a-t-il dit.

Il est important de noter que les restrictions fédérales à la frontière resteront en vigueur.

La fin de l’arrêté obligatoire permettra de:

lever toutes les restrictions aux frontières provinciales: les vérifications aux frontières provinciales vont cesser, et les voyageurs venant d’ailleurs au Canada n’auront plus à enregistrer leur voyage pour entrer au Nouveau-Brunswick;

lever toutes les restrictions sur les rassemblements et les limites d’occupation dans les établissements. Il n’y aura plus de limite d’occupation dans les théâtres, les restaurants et les magasins;

mettre fin à l’obligation de porter un masque en public.

Même si les restrictions obligatoires cesseront, certains établissements ou entreprises pourraient choisir d’avoir leurs propres politiques en matière de mesures de protection de la santé.

Taux de vaccination

À ce jour, 62,7% des gens du Nouveau-Brunswick âgés de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés, et 81,2% ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

Trois nouveaux cas

La Santé publique a signalé trois nouveaux cas de COVID-19 vendredi.

Il y a deux cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), soit deux personnes âgées de 19 ans ou moins. Ces deux cas sont liés à des voyages.

Il y a un cas dans la zone 3 (région de Fredericton), soit une personne âgée de 20 à 29 ans. Ce cas fait l’objet d’une enquête.

Depuis jeudi, il y a eu un rétablissement et il y a 10 cas actifs. Il n’y a personne d’hospitalisé au Nouveau-Brunswick.