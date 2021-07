La confiserie Andréa de Bathurst parmi les meilleures en Atlantique

Située au centre-ville de Bathurst, la confiserie Andréa est un endroit incontournable au Nouveau-Brunswick où il est possible de se procurer une variété de friandises allant des chocolats aux bonbons en passant par les jujubes, suçons, réglisses et autres délices sucrés.

Dans un texte publié la semaine dernière, le magazine Atlantic Business a décrit la boutique de la rue Main comme étant l’un des cinq endroits de choix en Atlantique où se procurer des sucreries.

La confiserie Andréa est la seule entreprise du genre au Nouveau-Brunswick à avoir retenu l’attention du magazine d’affaires.

«Au départ, je me demandais si c’était sérieux, si je n’étais pas victime d’une tentative d’arnaque. J’hésitais même à répondre aux questions que l’on me posait», a raconté Andréa Duguay-Cormier, la propriétaire du commerce aux allures et couleurs d’une maison en pain d’épices.

«C’est flatteur et certainement une belle reconnaissance pour notre boutique et le travail qui se fait à l’intérieur.»

Selon elle, la stabilité que l’on retrouve au sein de sa petite équipe d’employées et chez les fournisseurs de l’entreprise explique en partie le succès de celle-ci.

«Il y a très peu de roulement de personnel depuis l’ouverture de la boutique en février 2012 et des fournisseurs avec qui j’entretiens de bonnes relations depuis longtemps», a affirmé en entrevue Mme Duguay-Cormier.

«Avant tout, c’est la diversité des produits que l’on retrouve dans le magasin qui explique notre succès. En fait je crois que l’on vend un peu de bonheur», a ajouté la propriétaire de la confiserie Andréa, célèbre pour ses fameuses réglisses enrobées de chocolat.

Les aventures de cette dernière dans l’univers des friandises ont commencé au Labrador il y a une vingtaine d’années, avant son retour au Nouveau-Brunswick et l’ouverture de sa boutique de 2 000 pieds carrés au centre-ville de Bathurst il y a presque 10 ans.