Le Dépôt alimentaire combat la faim à travers tout le Nouveau-Brunswick

Au cours des derniers mois, le Food Dépôt alimentaire de Moncton s’est transformé en centre de distribution de nourriture centralisé qui dessert les banques alimentaires de toutes les régions de la province.

L’organisme de bienfaisance, dont les activités étaient jusqu’à présent limitées au Sud-Est, assure depuis peu l’approvisionnement de soixante banques alimentaires et d’une trentaine d’organisations (refuges, cuisines communautaires, écoles) un peu partout à travers le Nouveau-Brunswick.

À partir de l’entrepôt situé dans la zone industrielle de Moncton, les dons sont redistribués selon les besoins des uns et des autres.

«On a la capacité de recevoir des dons en gros quand les banques ne peuvent recevoir que des quantités limitées, expose la directrice générale, Chantal Senecal. Avec notre aide, elles peuvent se concentrer sur d’autres programmes pour sortir leurs clients de la pauvreté plutôt que de mettre tous leurs efforts à trouver de la nourriture.»

Cette réorganisation logistique s’est opérée à marche forcée, alors que plusieurs banques alimentaires faisaient face à d’importantes difficultés au début de la crise sanitaire. Plusieurs se sont retrouvées dans l’incapacité d’organiser leurs campagnes de financement habituelles et de nombreux bénévoles ont déserté.

«La pandémie nous a forcés à accélérer les choses. Ce que nous avions prévu de faire en trois ans, il a fallu le réaliser en six semaines! On a beaucoup de difficultés en cours de route, mais en situation de crise, il fallait répondre et réagir vite», explique Mme Senecal.

Vendredi, l’organisation a obtenu du gouvernement fédéral une subvention de 150 000$ qui lui permettra d’acheter un camion de transport réfrigéré et de rénover un de ses camions afin d’y ajouter des capacités de réfrigération. L’équipe du Dépôt alimentaire comptera bientôt dans sa flotte cinq véhicules capables de transport des denrées périssables aux quatre coins de la province.

«C’est important pour nous de pouvoir donner un meilleur accès à de la nourriture fraîche, à des fruits, des légumes, de la viande, du lait, des œufs», note la directrice.

«Ce qu’on trouve aujourd’hui dans les banques alimentaires, ça ne ressemble pas à ce qu’on y trouvait il y a cinq ans.»

Chaque jour, des tonnes de nourriture finissent encore à la poubelle plutôt que de profiter aux personnes dans le besoin. L’organisme a tenté de résoudre une partie du problème en mettant sur pied un nouveau programme de récupération alimentaire en collaboration avec plusieurs épiceries du Grand Moncton qui lui permet de récupérer les invendus.

En élargissant ses capacités de transport de la nourriture à basse température et d’entreposage adéquates, Chantal Senecal espère à l’avenir pouvoir sauver plus de produits consommables qui prennent aujourd’hui la direction des ordures.

«On veut continuer de progresser. Dans les prochaines années, nous allons travailler à étendre l’initiative au niveau provincial», dit-elle.

«Le gaspillage, c’est quelque chose que les gens ne veulent pas voir et c’est quelque chose que les entreprises ne veulent pas montrer.»

Le Dépôt alimentaire peut compter sur 11 employés et une cinquantaine de bénévoles pour mener à bien sa mission de fournir des vivres à celles et ceux qui en sont dépourvus.

Au cours de la dernière année, ils ont livré plus de 2,5 millions de livres d’aliments et servi plus de 1 100 000 repas.

Les difficultés financières provoquées par la pandémie ont poussé beaucoup de gens à profiter de leurs services, l’augmentation des loyers et les faibles prestations d’aide sociale ne risquent pas d’arranger les choses dans un avenir proche.

«Il y a tellement un besoin au Nouveau-Brunswick, déplore Chantal Senecal. Nous faisons face à davantage de problèmes de pauvreté et d’insécurité alimentaire qu’ailleurs au pays. Ce n’est pas acceptable.»

Chose certaine, la solution à ce problème structurel ne peut résider uniquement entre les mains de ces âmes charitables.