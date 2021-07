Questions-réponses avec la mairesse de Bathurst

Un de vos beaux souvenirs de vacances?

Faire du camping à Mactaquac, avec mon oncle et ma tante quand j’étais jeune.

Votre destination idéale pour partir en voyage?

Genève, en Suisse

Votre émission de télévision préférée?

The Big Bang Theory

Votre style de musique préféré?

Soft rock, la musique des années 1980

Votre repas préféré et celui que vous réussissez le mieux?

Une bonne salade grecque. Ce que je réussis le mieux est une chaudrée aux fruits de mer.

Le meilleur film que vous avez écouté et celui que vous avez vu le plus souvent?

La série Hunger Games

Quel est le plus beau cadeau que vous avez reçu?

Mes enfants, ils sont ma vie.

Quelque chose que les gens seraient surpris d’apprendre sur vous?

J’adore quand je suis seule à la maison, juste relaxer et la tranquillité, ça me redonne l’énergie dont j’ai besoin.

Quel était votre premier emploi?

Caissière à une station d’essence à East Bathurst

Êtes-vous plus Facebook, Instagram ou Twitter?

Facebook

Le plus grand obstacle que vous avez réussi à surmonter?

De croire en moi-même. Je n’ai jamais eu cet encouragement quand j’étais jeune jusqu’à ce que j’aie rencontré mon mari à 24 ans. Il a su m’encourager et me pousser de ne pas avoir peur d’essayer et me voilà maintenant. Je suis fonceuse, fière de qui je suis devenue.

Qu’est-ce qui vous a motivé à faire le saut en politique municipale?

J’ai toujours été impliqué dans ma communauté et la politique municipale m’intéressait vraiment. D’être en mesure de faire une différence pour la ville que tu aimes, c’est motivant.

Avant de vous présenter, étiez-vous déjà impliqué dans votre municipalité?

Oui, très impliquée. Pour le Relais pour la vie, au Camp Tim Horton’s, aux petits déjeuners à l’école Cité de l’amitié. J’ai aussi enseigné la catéchèse, j’ai participé à des campagnes pour le Centre hospitalier IWK et autres.

Quels sont les principaux atouts de votre municipalité?

Nous sommes entourés de la mer, de rivières, de forêts, de sentiers de marche. Nous avons une richesse autour de nous qui est incroyable.

Quels sont, selon vous, les plus grands défis de votre communauté?

Le terrain du vieux moulin. Ce n’est pas attirant pour des gens qui rêvent de s’installer ici et c’est une des premières choses que tu voies quand tu quittes l’autoroute transcanadienne.

Quelles sont vos priorités pour ce mandat?

Le terrain du vieux moulin; développer l’accessibilité au transport en commun; poursuivre les efforts afin que Bathurst demeure l’une des villes où il fait le mieux vivre. Et beaucoup plus.

Quel est le plus bel endroit (ou la plus belle chose) se trouvant dans votre municipalité?

Notre plage Youghall, c’est toute une beauté!

Si vous pouviez être maire d’une autre municipalité au Nouveau-Brunswick ou au Canada, quel endroit choisiriez-vous?

Fredericton, j’ai toujours aimé la capitale provinciale.