Un rêve de longue date devient réalité pour une musicienne de Lac-Baker

Sarah Harrigan, d’Edmundston, s’apprête à réaliser un rêve de longue date. À 26 ans, elle lance le premier festival de musique de chambre du Lac-Baker, petit village où elle a passé son enfance.

Du 6 au 8 août, neuf musiciens locaux, dont trois originaires d’Edmundston, se réuniront à la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin de Lac-Baker.

Trois concerts de style classique et jazz seront présentés au cours de la fin de semaine.

«L’idée m’est venue il y a quelques années», a témoigné Mme Harrigan, vendredi.

«J’ai toujours passé mes étés au Lac vu qu’on a un chalet ici et j’ai toujours reconnu son potentiel pour attirer et inspirer des musiciens.»

Il y a quelques années, la jeune violoniste a eu l’occasion de jouer de son instrument dans l’église du village.

C’est à ce moment que ses ambitions se sont concrétisées.

«L’acoustique était vraiment incroyable, donc c’est ça, avec tous les autres petits morceaux, qui m’ont donné le goût de démarrer un festival.»

Avant la pandémie, l’organisatrice complétait sa maîtrise en musique aux États-Unis. Elle avait aussi étudié en Angleterre auparavant.

«Quand la pandémie a frappé, c’était un peu difficile pour les musiciens puisqu’on n’avait pas vraiment de concerts. Je suis donc retournée au Nouveau-Brunswick et c’est à ce moment-là que je me suis vraiment mise au travail pour lancer le festival.»

Mme Harrigan espère que l’événement contribuera à tisser des liens solides entre les musiciens et les membres de la communauté, mais aussi de faire découvrir la beauté de la région aux visiteurs.

«J’aimerais vraiment que ça devienne une tradition ici au Lac, que pour une semaine chaque année on devient vraiment une oasis de culture», a-t-elle avancé.

«Éventuellement, j’aimerais attirer des gens d’ailleurs et mettre le Lac sur la carte comme un endroit qui a beaucoup à offrir, autant culturellement qu’au niveau de la nature. Mon but à long terme, c’est de grandir et proposer des événements qui ont une atmosphère collaborative.»

Pour la première année, Mme Harrigan note qu’il n’y aura aucun billet en vente et que les gens seront admis en échange d’une contribution volontaire.

Il est toutefois possible de réserver sa place en communiquant avec les organisateurs.

La musique de Chambre désigne un type de composition musicale (surtout classique) qui s’interprète en petit groupe, sans chef.

On l’appelle ainsi puisqu’historiquement, on la présentait entre amis dans la «grande chambre» d’un palais, en préparation aux concerts publics.