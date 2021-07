Avortement chirurgical: l’ajout de nouveaux services n’est pas nécessaire, selon Horizon

Le Réseau de santé Horizon juge qu’il n’est pas nécessaire d’ajouter de nouveaux services d’avortement chirurgical. Le service offert à l’Hôpital de Moncton suffit à répondre à la demande, selon une lettre envoyée au ministère de la Santé.

Le premier ministre Blaine Higgs a demandé aux Réseaux de santé de déterminer si l’avortement chirurgical est suffisamment facile d’accès dans la province.

Le sous-ministre de la santé, Gérald Richard, a envoyé des lettres aux PDG des deux Réseaux le 6 juillet, leur demandant leurs «commentaires» sur l’accessibilité de ces services.

L’Acadie Nouvelle a obtenu une copie de la réponse de Karen McGrath, PDG du Réseau de santé Horizon, envoyée au sous-ministre le 20 juillet.

Dans la lettre, Mme McGrath soutient que le service offert à la Clinique de planification familiale de l’Hôpital de Moncton parvient à répondre à la demande. Elle précise qu’il n’est donc pas nécessaire d’ajouter ce service dans d’autres établissements gérés par le Réseau, par exemple à Fredericton ou à Saint-Jean.

Selon la lettre, la clinique de Moncton a généralement pu accueillir toutes les patientes qui demandent ce service «dans un délai acceptable», et le nombre de patientes dirigées vers cette clinique demeure stable.

«Nous allons continuer à surveiller la situation et nous allons en discuter avec nos médecins et infirmières praticiennes pour déterminer si l’accès aux services d’avortement a besoin d’être modifié.»

Selon les données du Réseau, en 2019-2020, 53% des patientes ayant reçu un avortement chirurgical dans cette clinique provenaient de Moncton, alors que 47% venaient d’ailleurs – le plus souvent des grands centres tels que Saint-Jean et Fredericton, mais aussi de Miramichi et du nord de la province (Bathurst, Campbellton et Edmundston).

L’achalandage à cette clinique a toutefois chuté au cours des dernières années.

La PDG affirme que le nombre de personnes qui ont recours à un avortement chirurgical est en déclin au cours des dernières années depuis l’arrivée de la pilule abortive (Mifegymiso) en 2017.

Elle note que le Réseau ne peut pas mesurer objectivement l’utilisation de ce médicament puisque l’avortement médical peut être prescrit par plusieurs professionnels de la santé.

«Mais nous croyons qu’il s’agit de la raison principale de la réduction du nombre d’avortements chirurgicaux pratiqués dans notre clinique», écrit-elle dans la lettre.

Il est aussi possible d’obtenir un avortement chirurgical à l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst et au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton. Le Réseau de santé Vitalité gère ces hôpitaux. Il est aussi chargé de vérifier si l’avortement est suffisamment accessible.

Thomas Lizotte, un porte-parole chez Vitalité, a indiqué mercredi qu’il n’y a pas encore de date précise à laquelle le Réseau prévoit fournir une réponse au gouvernement puisque l’analyse est toujours en cours.

Pas de requête récente

Dans la lettre, la PDG du Réseau Horizon dit ne pas avoir reçu de «requête récente» pour établir un service d’avortement à Fredericton, Saint-Jean ou Miramichi, même si «des groupes de revendication» ont fait la promotion d’un service d’avortement chirurgical dans la région de Fredericton.

Toutefois, le Réseau a été encouragé à offrir ce service au département de gynécologie et d’obstétrique de la région de Fredericton.

«À un moment donné, on a offert du temps de chirurgie à un médecin pour pratiquer des avortements à l’Hôpital d’Oromocto, mais le médecin n’a pas retenu cette offre. Cette option est toujours disponible, mais nécessiterait une période de planification et de développement pour l’intégrer aux services chirurgicaux actuels», peut-on lire dans la lettre.

La Clinique 554, une clinique médicale familiale, offre aussi des avortements chirurgicaux même si ce procédé n’est pas remboursé par l’assurance-maladie.

La clinique a annoncé sa fermeture en 2019 et a progressivement réduit ses activités depuis, même si elle continue d’offrir des avortements et des services contraceptifs.

Le directeur médical de la clinique, le Dr Adrian Edgar, a attribué cette fermeture au refus du gouvernement provincial de rembourser les avortements qui y sont pratiqués.

L’an dernier, l’Association canadienne des libertés civiles a entamé une poursuite contre le gouvernement provincial pour éliminer les restrictions à l’avortement.

Le premier ministre Blaine Higgs a affirmé lors d’une mêlée de presse en juin qu’il devrait être du ressort des réseaux de santé, et non pas des politiciens, de juger de l’accessibilité des services médicaux.

En 2019, le conseil d’administration du Réseau Horizon avait adopté une résolution pour demander au gouvernement de permettre aux médecins de fournir des avortements chirurgicaux rémunérés en-dehors des hôpitaux.

Interpellé à ce sujet en juin, le premier ministre Higgs a balayé la suggestion du revers de la main en critiquant cette résolution du CA de Horizon.

«Où est-ce que ça s’arrête?», a-t-il dit en parlant de ce qui se produirait si le gouvernement décidait de financer les avortements chirurgicaux en clinique.

L’assurance-maladie rembourse déjà plusieurs services médicaux offerts à la fois dans les hôpitaux et dans les cliniques médicales privées.