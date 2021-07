Bleuetières sur l’ancien camp militaire de Tracadie: le projet serait sur la glace

Le gouvernement provincial mettrait sur la glace, du moins, de façon temporaire, son intention de libérer 2000 acres de terres publiques pour le développement de nouvelles bleuetières dans l’ancien camp militaire de Tracadie.

Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches veut notamment mettre ces terres à la disposition d’entreprises qui souhaitent faire de la transformation et des produits à valeur ajoutée.

Selon le député de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson, cette approche serait à l’avantage des grands joueurs de l’industrie et au détriment des producteurs de la région.

Selon ce qu’a appris l’Acadie Nouvelle, Keith Chiasson a reçu l’assurance du gouvernement Higgs que le projet a été mis en suspens en attendant une rencontre avec les élus et les groupes de chasse et pêche locaux.

L’Acadie Nouvelle a contacté un porte-parole du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches pour en savoir plus, mais il s’est fait avare de détails.

Il confirme qu’une rencontre a eu lieu récemment entre la ministre Margaret Johnson et des représentants du conseil municipal de Tracadie pour discuter d’un nombre de dossiers, y compris les plans pour le développement de bleuetières dans l’ancien camp militaire.

«Le personnel du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches rencontre aussi d’autres intervenants pour entendre leurs préoccupations. Il serait inapproprié de faire des commentaires à ce moment-ci, alors que les discussions sont toujours en cours», dit Nick Brown, porte-parole au gouvernement provincial.

Une première rencontre virtuelle a eu lieu vendredi entre des fonctionnaires et des groupes de chasse et pêche de la région.

«On a fait part de nos préoccupations. Les fonctionnaires vont retourner et remettre cette information à leurs patrons. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais il va avoir un suivi, c’est certain», dit Gilles Sonier, représentant de la zone Nord-Est de la Fédération de la faune du Nouveau-Brunswick.

La Fédération de la faune du Nouveau-Brunswick figure parmi les nombreuses voix de la région qui se sont prononcées contre le développement de nouvelles bleuetières dans l’ancien camp militaire.

L’annonce du gouvernement provincial plus tôt cet été a suscité la grogne auprès de la population de Tracadie, qui dénonce les coupes à blanc et l’arrosage d’herbicides dans l’ancien camp militaire depuis plusieurs années.

Une pétition lancée par Jeff Rousselle, un amateur de chasse et de pêche de Rivière-du-Portage, a récolté, en une semaine, plus de 3600 signatures sur internet. À ce jour, elle compte près de 3800 signatures.

Des versions papier de la pétition ont également été distribuées dans 17 entreprises de la région de Tracadie. En combinant les signatures sur internet et sur papier, Jeff Rousselle estime avoir obtenu l’appui de plus de 4000 personnes.

Des personnalités publiques de Tracadie, comme l’auteure-compositrice-interprète Amélie Hall, se sont associées à la cause et le conseil municipal de Tracadie a aussi envoyé une lettre au gouvernement provincial pour lui faire part de son opposition à ce projet et pour dire qu’il souhaite préserver ces terres pour la chasse, la pêche et d’autres activités de plein air.

Le député libéral de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson, a également demandé au gouvernement Higgs de faire marche arrière, tout comme le Club chasse et pêche de Tracadie.