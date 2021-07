Plus de 64% des Néo-Brunswickois sont pleinement vaccinés

Le taux de vaccination continue de grimper au Nouveau-Brunswick. En date de dimanche, 64,3% des gens se sont retroussé les manches pour recevoir les deux doses du vaccin contre la COVID-19.

La semaine dernière, le premier ministre Blaine Higgs a annoncé que son gouvernement n’avait pas l’intention d’attendre qu’au moins 75% de la population ait reçu les deux doses du vaccin avant de lever les restrictions sanitaires. Il a plutôt décidé de mettre une fin à l’arrêté obligatoire le vendredi 30 juillet à 23h59.

«Avec l’expérience acquise au cours des 17 derniers mois, le nombre de cas qui reste faible et les taux de vaccination qui augmentent, nous croyons être en mesure de franchir cette prochaine étape en toute sécurité et d’apprendre à vivre avec la COVID-19 sans l’arrêté obligatoire», a justifié M. Higgs.

Rappelons que la levée des restrictions signifie la fin des restrictions de voyage aux frontières provinciales, sur les rassemblements et les limites d’occupation dans les établissements publics. On met aussi une fin à l’obligation de porter un masque en public.

Même si les restrictions obligatoires cesseront, certains établissements ou entreprises peuvent choisir d’avoir leurs propres mesures de protection de la santé. Tous les employeurs et employés doivent aussi respecter la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, qui établit les devoirs et obligations relatifs à la propagation de maladies transmissibles.

Si 64,3% des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus ont reçu les deux doses recommandées du vaccin, 81,5% en ont reçu au moins une. Par ailleurs, plus de 90% des personnes âgées de 65 ans et plus ont au moins reçu leur première dose.

En comparaison, 79,9% des Canadiens admissibles avaient reçu leur première dose dimanche, et 61,8% étaient pleinement vaccinés.

Dimanche, le Nouveau-Brunswick comptait seulement six cas actifs.

Par ailleurs, dans le but de poursuivre sa campagne de vaccination contre la COVID 19, la Santé publique a prévu d’autres cliniques de vaccination mobiles, soit à Canterbury (lundi), Rockland (mardi), Juniper (mercredi), New Denmark (jeudi), Saint-Paul-de-Kent (jeudi) et Beechwood (vendredi).