Fin des restrictions sanitaires: entre joie et appréhension

Un drôle de sentiment habite bien des Néo-Brunswickois à l’approche de la phase verte, le 30 juillet. Pour beaucoup, cette fin des restrictions sanitaire s’apparente autant à un retour à une certaine normalité qu’à un saut dans l’inconnu. C’est en tout cas ce qu’ont exprimé les citoyens que nous avons abordés au cours de la journée.

Pour Amélie Cormier et Jonathan Gionet, attablés entre les murs du Café Clémentine à Moncton, ce déconfinement total est une libération bienvenue. Le couple n’entend toutefois pas abandonner complètement tous les gestes de prévention pratiqués assidûment depuis le début de la pandémie.

«On se sent soulagé mais on reste prudent. Je crois que l’on continuera de prendre nos précautions. On n’ira pas sans masque dans une grande foule, on continuera de se laver les mains régulièrement», confie Amélie.

Il faudra un peu de temps pour s’habituer à cette liberté retrouvée, renchérit son conjoint. «Ça sera bizarre au début de faire comme de rien n’était!»

Non loin de là, Julien Cadieux, cinéaste acadien bien connu, partage cette analyse: il faudra réapprendre la vie en société.

Julien Cadieux accueille avec bonheur ce retour à la normale. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

«J’ai l’impression que le monde gardera certains réflexes. Les gens sont moins portés qu’avant à aller vers les autres, ils se sont habitués à moins sortir», anticipe le réalisateur, dont le travail a été parfois perturbé par les consignes de la santé publique au cours des derniers mois.

«Ça rendait les tournages plus difficiles, j’étais habitué à filmer les personnes avec une grande proximité, raconte-t-il. J’ai hâte de ne plus avoir à me soucier de la distance!»

Lucia Choulakian, une étudiante en arts visuels rencontrée sur le campus de l’Université de Moncton, a un peu plus de réserves. L’idée de se retrouver entourée d’un grand nombre d’êtres humains la rend inconfortable.

«Je suis encore un peu un peu anxieuse, avoue-t-elle. L’autre jour, je me suis retrouvée dans un restaurant rempli de monde et je ne me sentais pas à l’aise. Ça faisait trop longtemps! J’en parle à des amis et beaucoup ont aussi ce sentiment.»

Lucia a tout de même bien hâte de retrouver un campus plus vivant et animé à la rentrée de septembre.

«Cette année, ça ressemblait à une ville fantôme!»

Interrogée à son tour par l’Acadie Nouvelle, Hélène Albert, professeure à l’école de travail social de l’université, évoque elle aussi des «sentiments partagés». Soulagée de pouvoir bientôt enseigner à nouveau dans une classe plutôt que devant un ordinateur, elle espère dans le même temps que le pari de la province n’est pas précipité.

«Je m’inquiète un peu du fait qu’on met peut-être à risque les personnes non vaccinées», souligne-t-elle.

Hélène Albert est également convaincue que la pandémie laissera des séquelles et fait le vœu que le télétravail ne devienne pas la norme.

«Si les gens sont mal à l’aise avec les contacts sociaux, il faudra respecter cela mais il ne faudra pas non plus continuer à nourrir l’anxiété s’il n’y a plus autant de risques», croit-elle.

«Au Nouveau-Brunswick, on a parfois usé de prudence excessive et cela a affecté le vivre ensemble. Il faudra du temps pour revenir à ce qu’on vivait avant.»