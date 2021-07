Horizon et Vitalité indécis sur la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé

Les réseaux de santé Vitalité et Horizon évaluent actuellement la possibilité d’imposer aux employés le vaccin contre la COVID-19. La question reste à trancher.

Le Nouveau-Brunswick imitera-t-il certains pays qui obligent les soignants à recevoir les deux piqûres? Cette possibilité n’est pas encore exclue.

«Horizon n’a pris aucune décision quant à savoir si le vaccin COVID-19 sera obligatoire ou non pour les médecins et le personnel», nous indique la directrice des ressources humaines par intérim du réseau de santé, Erin Arsenault.

«Nous poursuivons les discussions avec nos partenaires à ce sujet. À l’heure actuelle, nous continuons d’encourager fortement notre personnel à se faire vacciner et nous attendons pleinement de nos travailleurs de la santé qu’ils soient des ambassadeurs des progrès de la médecine et de la science pour stopper la propagation de la COVID-19.»

Les taux de couverture vaccinale parmi le personnel sont en tout cas supérieurs à ceux de l’ensemble de la population de la province. À la date du 21 juillet, 82% des employés d’Horizon avaient reçu leur première dose et 74% étaient entièrement vaccinés.

Thomas Lizotte, porte-parole du réseau de santé Vitalité, confirme également qu’aucune décision n’a encore été prise par la régie francophone concernant la vaccination obligatoire. Il ajoute que Vitalité ne dispose pas encore de données concernant les taux de vaccination parmi ses employés, mais que ceux-ci devraient être disponibles d’ici quelques jours.

L’Italie a été la première à rendre le vaccin obligatoire pour le personnel médical et les pharmaciens depuis le début d’avril, avant d’être suivie par la Grèce. Plus récemment, la sévérité du variant Delta a poussé le gouvernement français à exiger à son tour de tous les travailleurs de la santé qu’ils soient vaccinés d’ici le 15 septembre. Au Royaume-Uni et en Australie, c’est le personnel d’établissements pour aînés qui est désormais visé par une telle injonction.

Cette option a été un temps considérée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. En mai, le premier ministre Blaine Higgs a demandé un avis juridique concernant la possibilité d’exiger la vaccination du personnel des foyers de soins et d’autres services de santé. La possibilité n’est plus sur la table pour le moment, précise-t-on du côté du ministère du Développement social.

L’Ontario Medical Association et la Registered Nurses’ Association of Ontario ont fait grand bruit plus tôt ce mois-ci en prenant position en faveur d’un vaccin obligatoire pour les soignants afin de protéger le plus grand nombre.

«En première ligne, les travailleurs de la santé courent un risque accru de contracter le virus et de le transmettre», plaide l’organisation représentant les infirmières de la plus populeuse des provinces canadiennes.

«La crise majeure des ressources humaines de la santé – en particulier en soins infirmiers – rend plus difficiles à gérer les absences du travail liées à la COVID-19.»

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a rétorqué que les travailleurs de la santé ont un «droit constitutionnel» de refuser la vaccination.

La Société médicale du Nouveau-Brunswick, s’oppose elle aussi à cette idée.

«Notre point de vue, c’est que les vaccins ne devraient pas être obligatoires. Nous croyons que la sensibilisation et le partage d’informations sont absolument essentiels, mais aussi que se faire vacciner est la chose la plus importante que chacun peut faire pour se protéger et protéger leur famille contre la COVID-19», exprime Anthony Knight, PDG de l’association professionnelle. Il ajoute que les médecins de la province «font leur part pour participer à l’effort de vaccination mondial».

«Les médecins sont bien informés de l’efficacité et de la sécurité des vaccins», souligne M. Knight.

Le ministère de la Santé n’a pas répondu à nos questions sur le sujet avant l’heure de tombée.