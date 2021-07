Questions-réponses avec le maire de Dalhousie

Un de vos beaux souvenirs de vacances?

Nos promenades dans le vieux Québec en famille.

Votre destination idéale pour partir en voyage?

Ma destination préférée, ce n’est vraiment pas très loin d’ici, à mon camp en forêt. Je préfère ça aux voyages dans le sud.

Votre émission de télévision préférée?

Il y en a deux que j’affectionne particulièrement, Sang bleu ou Loi et Justice

Votre style de musique préféré?

Ce que j’aime le plus, c’est définitivement le rock des années 70, le meilleur qui soit!

Est-ce que vous êtes du genre sportif de salon, si oui quel sport suivez-vous et de quelle équipe êtes-vous partisan?

Mon sport c’est le hockey, et mon équipe le Canadien de Montréal.

Votre repas préféré et celui que vous réussissez le mieux?

Mes préférées sont la lasagne et le steak. Celui que je réussis le mieux? Ça, il faudrait poser la question à ceux qui le mangent.

Le meilleur film que vous avez écouté et celui que vous avez vu le plus souvent?

Un bon film d’action, Die Hard avec Bruce Willis.

Quel est le plus beau cadeau que vous avez reçu?

Mes enfants. Ce sont vraiment les plus beaux cadeaux que la vie m’a donnés.

Quelque chose que les gens seraient surpris d’apprendre sur vous?

J’aimais beaucoup danser. Surtout quand j’étais jeune, à La Source, lol.

Quel était votre premier emploi et lequel avez-vous conservé le plus longtemps?

J’ai travaillé pour l’épicerie Coop, un emploi que j’ai conservé pendant 22 ans.

Êtes-vous plus Facebook, Instagram ou Twitter, et pourquoi?

Facebook. C’est assez pour moi en matière de médias sociaux.

Le plus grand obstacle que vous avez réussi à surmonter?

Lorsque j’ai dû effectuer un retour à l’école de 2009 à 2011. Pas facile de retourner en classe et réorienter sa carrière dans la cinquantaine.

Êtes-vous natif de la région, sinon de quel endroit et qu’est-ce qui vous a amené ici?

Je suis natif de Dalhousie.

Qu’est-ce qui vous a motivé à faire le saut en politique municipale?

C’est la volonté d’améliorer ma municipalité ainsi que ma région, le Restigouche.

Avant de vous présenter, étiez-vous déjà impliqué dans votre municipalité?

Oui, j’étais impliqué au niveau sportif, surtout au hockey. J’ai également siégé au conseil municipal il y a plus d’une vingtaine d’années, soit de 1995-98.

Quels sont les principaux atouts de votre municipalité?

La beauté de la rivière Restigouche, la baie des Chaleurs, les paysages exceptionnels qu’offrent les Appalaches, les plages… et surtout les gens.

Quels sont, selon vous, les plus grands défis de votre communauté?

Ce serait de maintenir en fonction nos centres sportifs. Et il y a tout l’aspect de l’économie. J’aimerais voir plus de développement ici comme ailleurs au Restigouche afin de pouvoir maintenir nos services et accroître notre population.

Quelles sont vos priorités pour ce mandat, qu’aimeriez-vous réaliser (un projet qui vous tient à cœur)?

Je crois énormément dans une plus grande collaboration entre nos communautés. Idéalement, j’aimerais voir toute notre grande région fusionner en une seule et grande municipalité.

Si vous pouviez être maire d’une autre municipalité au Nouveau-Brunswick ou au Canada, quel endroit choisiriez-vous?

Aucune, je suis très bien avec la mienne.