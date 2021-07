Justin Trudeau rend hommage aux équipes de vaccination à Moncton

Le premier ministre Justin Trudeau a profité de son passage au Nouveau-Brunswick mardi pour féliciter copieusement celles et ceux qui ont pris part à la campagne de vaccination massive contre la COVID-19.

Mardi, le chef du gouvernement fédéral est allé à la rencontre des médecins, infirmières et autres bénévoles qui font tourner chaque jour la clinique de vaccination installée dans le Colisée de Moncton.

«Je veux remercier les incroyables travailleurs de la santé qui s’impliquent pour s’assurer que les Canadiens soient protégés», a-t-il déclaré.

«Vous avez franchi ici une étape importante cette semaine avec l’administration de la millionième dose au Nouveau-Brunswick. C’est énorme. On l’a fait parce qu’on a travaillé ensemble.»

Justin Trudeau a ensuite annoncé qu’avec le plus récent envoi, le Canada a maintenant reçu plus de 66 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 – soit suffisamment pour vacciner toutes les personnes admissibles d’un océan à l’autre.

Le pays devance donc de deux mois sa cible initiale. En mars, le gouvernement fédéral avait assuré que tous les adultes qui le désirent pourraient recevoir deux doses d’ici la fin septembre.

«Ces vaccins fonctionnent, ils sont sûrs, ils sont également disponibles, et bien sûr, entièrement gratuits», a souligné M. Trudeau.

«Donc, avec suffisamment de doses pour tout le monde, il n’y a plus d’excuses pour ne pas se faire vacciner. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos proches, faites-le pour les soignants en première ligne.»

Alors que plus de 26 millions des 33 millions de Canadiens éligibles ont retroussé leurs manches, il reste à rejoindre les personnes encore hésitantes. C’est à elles que le premier ministre s’est adressé.

«Un demi de 1% des nouveaux cas enregistrés le sont chez les personnes pleinement vaccinées, a-t-il noté, rappelant que les voyages s’avéreront grandement facilités pour celles-ci.

«Dans les mois à venir, les gens qui vont tomber malades et transmettre le virus aux autres, ce seront les personnes non vaccinées. Il est temps d’accélérer le pas.»

Désormais, près de 80% de la population canadienne de 12 ans et plus a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 63,8% des personnes admissibles sont pleinement vaccinées.

Justin Trudeau a profité de son passage à Moncton, mardi, pour féliciter certains citoyens qui attendaient pour se faire vacciner au Colisée. – La Presse canadienne: Ron Ward

Les moins de 12 ans

Aucun vaccin n’est encore disponible pour les enfants de moins de 12 ans bien que diverses compagnies pharmaceutiques tentent d’en développer.

Pendant que le premier ministre Trudeau était à Moncton mardi, Anita Anand, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, était de son côté à Milton, en Ontario.

Là, des représentants de Pfizer et de Moderna ont tous deux confirmé qu’ils espéraient avoir un vaccin pour enfants avant la fin de l’année.

Quand on en sera là, il y aura aussi des doses disponibles, a souligné Mme Anand.

«Les Canadiens ne devraient pas s’inquiéter pour l’approvisionnement de vaccins pour de nouveaux groupes d’âge», a-t-elle insisté.

Selon ses calculs, 68 millions de doses auront été livrées au Canada d’ici la fin de la semaine.

Les contrats avec Pfizer et Moderna assuraient 95 millions de doses avant la fin de septembre; «assez pour des besoins additionnels, y compris d’autres groupes d’âge ou des rappels de vaccins».

Le député de Beauséjour Dominic LeBlanc en compagnie de la députée de Fredericton Jenica Atwin. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Pas encore d’accord sur les garderies

Par ailleurs, le gouvernement fédéral espère s’entendre avec toutes les provinces pour qu’elles participent au programme national de garderies à faible coût. Pour le moment, quatre d’entre-elles – la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse, le Yukon et l’Île-du-Prince-Édouard – ont signé des ententes avec Ottawa.

Selon le premier ministre Trudeau, les négociations avec le Nouveau-Brunswick se poursuivent pour la création des places en garderies à 10$ par jour après cinq ans.

La province doit notamment consentir à la réduction d’au moins de moitié des frais payés par les parents au bout d’un an, à une hausse des salaires des éducatrices à la petite enfance et à une plus grande place pour le secteur public ou à but non lucratif.

«La réalité, c’est que différentes provinces sont en train de regarder leurs priorités. On a des centaines de milliards de dollars à investir dans les garderies à travers le pays, pour les provinces qui acceptent les paramètres de ce qu’on a à offrir aux familles», exprime Justin Trudeau.

«Il faudra, dans certains cas, la pression des militants locaux, des syndicats, des groupes familiaux pour dire: ‘’Regardez, le gouvernement fédéral a des milliards de dollars pour la garde d’enfants à travers le pays, nous voulons notre part et nous voulons signer rapidement.’’»

À la suite du dépôt du budget, Blaine Higgs s’était montré plutôt frileux face au projet. Pour le moment, le gouvernement néo-brunswickois n’a pas indiqué quand ou même si un accord sera trouvé.

Avortement: Trudeau critique le N.-B.

La Presse canadienne: Ron Ward

Le premier ministre Justin Trudeau affirme que son gouvernement retient des transferts de soins de santé au Nouveau-Brunswick parce que la province limite l’accès à l’avortement.

M. Trudeau a déclaré aux journalistes, mardi que le gouvernement néo-brunswickois n’a pas respecté ses obligations en vertu de la Loi canadienne sur la santé, car il continue de rendre difficile l’accès des femmes à la gamme complète des services de reproduction.

La loi du Nouveau-Brunswick interdit le financement gouvernemental des avortements pratiqués ailleurs que dans trois hôpitaux approuvés.

Le gouvernement provincial subventionne les avortements dans deux hôpitaux à Moncton et un à Bathurst, mais il ne couvre pas le coût de la procédure à la Clinique 554, à Fredericton.

M. Trudeau dit que son gouvernement travaillera pour que tout le monde au pays ait accès à l’avortement, y compris à la clinique 554.

Justin Trudeau a d’abord indiqué qu’Ottawa retenait des millions de dollars en transferts de soins de santé au Nouveau-Brunswick, mais un porte-parole du bureau du premier ministre a précisé après la conférence de presse que le bon chiffre était d’un peu plus de 140 000$.

En juin, un juge du Nouveau-Brunswick a autorisé un groupe national de défense des libertés civiles à contester en justice la loi provinciale sur l’avortement. L’Association canadienne des libertés civiles affirme que la loi limite l’accès à l’avortement, en particulier pour les personnes pauvres et marginalisées.