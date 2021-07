Le passage à la phase verte risque de ralentir davantage la vaccination

Alors que le Nouveau-Brunswick passera vendredi en phase verte et que les mesures sanitaires visant à freiner la propagation de la COVID-19 seront levées, plusieurs se demandent comment la Santé publique convaincra davantage de Néo-Brunswickois à se retrousser les manches.

Depuis le début de sa campagne d’immunisation contre la COVID-19, le Nouveau-Brunswick s’est donné l’objectif de faire vacciner 75% de ses citoyens éligibles à la vaccination afin d’empêcher la propagation du virus.

Le passage à la phase verte était, disait Fredericton, conditionnel à l’atteinte de cette cible. Le gouvernement espérait atteindre ce seuil le 2 août.

Avec la vitesse à laquelle se sont fait immuniser les Néo-Brunswickois au cours des dernières semaines, l’atteinte de cet objectif pendant la première semaine d’août semblait de moins en moins réaliste.

En effet, pendant la semaine du 19 juillet, 43 917 personnes ont reçu une deuxième dose de vaccin, soit le plus faible nombre de deuxièmes doses administrées depuis la semaine du 7 juin.

Entre la semaine du 5 juillet et celle du 19 juillet, la province a enregistré une baisse de 41,6% du nombre de deuxième dose injectée.

Dimanche, les 1139 vaccins administrés constituaient le deuxième plus bas total de deuxièmes doses dispensées en 47 jours.

Malgré ce ralentissement, le gouvernement a annoncé la semaine dernière qu’elle passerait, dès le 30 juillet, à la troisième étape de son plan de déconfinement. L’ensemble des mesures sanitaires en place seront levées, même si le taux d’immunisation est en deçà de la cible de 75% que s’était fixée la Santé publique.

Mardi, 64,7% des Néo-Brunswickois avaient été pleinement immunisés contre la COVID-19.

Une volte-face nuisible?

Depuis le début de la pandémie, la Santé publique martèle que l’atteinte de la cible du 75% est nécessaire afin de retrouver un semblant de normalité.

En annonçant un passage précoce en phase verte, Claire Johnson, spécialiste de santé des populations et professeure à l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton, craint que le gouvernement ait perdu le seul argument dont il disposait pour convaincre davantage de Néo-Brunswickois de se faire vacciner.

La décision est d’autant plus étonnante que la Santé publique refusait en juin de passer à la première étape du déconfinement alors 74,8% des citoyens avaient reçu une première dose.

«On était tellement à cheval sur la cible pour la première dose et, soudainement, on est beaucoup moins exigeant. On est à 10% en dessous de notre cible et on dit que c’est assez bon. On avait un objectif très clair et je crois que de changer ainsi le message pourrait donner l’impression à certaines personnes que la cible n’est pas très importante, que s’il n’y a plus de mesures sanitaires en place, c’est qu’on est suffisamment protégés et qu’on a plus besoin de se vacciner», s’inquiète Mme Johnson.

De plus, l’apparition de nouveaux variants fait dire à plusieurs experts que la cible du 75% n’est pas suffisante et qu’il faudrait plutôt miser sur des taux de vaccination frisant 80% ou 90% pour réellement empêcher le virus de circuler.

«À mon avis, avec le contexte des variants, si on avait été pour réviser nos cibles, ça aurait dû être à la hausse et non à la baisse», dit-elle.

D’après Laurence Monnais, historienne de la médecine et professeur au Département d’histoire à la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal, les gouvernements promettent le déconfinement depuis tellement longtemps qu’ils n’ont plus vraiment le choix que d’assouplir les restrictions sanitaires. En raison des nombreux inconnus de la pandémie, la question est toutefois de savoir dans quelle mesure.

«D’abord, on ne sait pas réellement quel pourcentage de la population doit être vacciné afin que l’on arrive à très sérieusement ralentir, à long terme, la transmission virale», dit Mme Monnais.

Phase verte hâtive: «c’est une erreur»

En invitant les citoyens à se faire vacciner, les gouvernements ont fait le pari qu’il y aurait un élan collectif vaccinal et, qu’à travers les tranches d’âge, les quartiers, les villes et les régions, il y aurait une certaine homogénéité dans les taux de vaccination.

Or, la réponse n’est pas homogène. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, aucun des groupes d’âge chez les 39 ans et moins (12-19, 20-29, 30-39) n’a encore atteint le seuil de 75% pour la première et la deuxième dose. Les 40-49 ans et les 50-59 ans n’ont pas non plus atteint le seuil de 75% pour la deuxième dose alors que les 60-64 ans viennent tout juste de l’atteindre.

«Alors la question est de savoir ce que l’on fait avec ça, s’interroge Laurence Monnais, historienne de la médecine et professeur au Département d’histoire à la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal, qui s’intéresse aussi au phénomène de l’hésitation vaccinale. Est-ce que l’on relâche les mesures sanitaires? Si oui, dans quelle mesure?»

Chose certaine, dit-elle, ce serait une erreur de penser que la vaccination suffira, à elle seule, à nous protéger contre la COVID-19.

Même si elle reconnaît que la faible densité de population au Nouveau-Brunswick rend la décision moins problématique, Mme Monnais estime que la Santé publique aurait tort de supprimer l’ensemble de mesures sanitaires d’un seul coup.

C’est pourtant ce que fera le Nouveau-Brunswick, dès vendredi.

«Très honnêtement, c’est une erreur, ça m’étonne qu’ils ne regardent pas ce qui se passe de l’autre côté de la frontière, lance Mme Monnais. Le Center for Disease Control, aux États-Unis, a annoncé qu’il revenait là dessus aujourd’hui (mardi). Ç’a été l’une des grosses erreurs de leur part et tous les spécialistes, c’est-à-dire les gens en épidémiologie et en santé publique, mais aussi les historiens et les sociologues qui ont travaillé sur ces questions là, s’entendaient pour dire que c’était une aberration de supprimer le port du masque. L’histoire de la santé publique montre que la vaccination, même massive, ne suffit pas à arrêter une pandémie. Il faut maintenir d’autres gestes barrières, au moins pour un temps.»

Un avis partagé par Claire Johnson, qui estime que «le port du masque dans les espaces publics intérieurs et la distanciation physique auraient dû être maintenus, au moins jusqu’à l’atteinte de la cible de 75%.»

Elle espère que le risque accru posé par la suppression de mesures sanitaires sera suffisant afin de faire augmenter les taux de vaccination.

«On peut supposer que les gens qui ont reçu une première dose sont ouverts à la vaccination, avance-t-elle. Ceux qui ont un peu besoin de se faire pousser dans le dos, ils vont peut-être reconnaître qu’il y a soudainement plus de risques sur le plan individuel, espérons que ça va les convaincre d’aller chercher leur deuxième inoculation.»

La méfiance envers la vaccination existe depuis l’apparition des vaccins

Si la COVID-19 a servi à nous faire prendre conscience que les gouvernements n’étaient pas prêts à affronter une crise sanitaire mondiale, la pandémie a aussi été l’occasion de constater qu’il existe encore dans la société une certaine méfiance à l’endroit des vaccins.

D’après Laurence Monnais, historienne de la médecine qui s’intéresse notamment au refus du vaccin, l’hésitation vaccinale existe depuis l’apparition des premiers vaccins.

«Il y a toujours eu de la désinformation sur les vaccins et de l’hésitation à la vaccination, explique Mme Monnais, qui est professeure à l’Université de Montréal. Le rapport à l’État et à l’autoritarisme revient toujours, dit-elle. Puisque la vaccination doit être collective afin qu’elle soit efficace, elle doit être imposée par l’État. Ça donne l’impression que ce sont des mesures liberticides.»

Revient aussi sans cesse l’idée que les vaccins seraient toxiques. Leur efficacité est également souvent remise en question.

«Les mêmes discours reviennent partout depuis le début du 19e siècle, évidemment avec des nuances en fonction de la situation politique, du vaccin qui fait l’objet de critiques, de l’endroit ou de l’époque, mais l’hésitation à la vaccination n’est pas un phénomène nouveau», rappelle Laurence Monnais.

Ses travaux sur les campagnes de vaccination contre la rougeole au Québec, depuis les années 1960, font toutefois dire à Mme Monnais qu’une partie de l’hésitation à la vaccination que l’on peut observer aujourd’hui résulte d’un virage dans la manière qu’ont les gouvernements de concevoir et promouvoir la santé.

«À partir des années 1970-1980, l’État n’intervient plus vraiment dans l’éducation de la population aux bienfaits de la prévention collective», raconte-t-elle.

Désormais, le bien-être s’individualise, la priorité est à la prévention de maladies chroniques grâce à une meilleure hygiène de vie individuelle, une manière de faire des économies en santé. Finis les grandes campagnes d’éducation comme on en faisait auparavant afin d’expliquer pourquoi il était important de se faire vacciner contre la rougeole. Collectivement, nous en payons aujourd’hui le prix. Nombreux sont ceux qui comprennent mal «la valeur et la portée de la vaccination.»

Mme Monnais dit espérer que la COVID-19 aura au moins fait réaliser aux décideurs que «l’éducation ne peut pas se faire dans l’urgence.»