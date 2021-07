Un été particulièrement épuisant pour les travailleurs paramédicaux

Des problèmes de main-d’œuvre récurrent et une augmentation des temps d’attente à l’hôpital mettent les travailleurs paramédicaux d’Ambulance NB sous pression.

Les travailleurs paramédicaux font face à des obstacles supplémentaires cet été, et la situation commence à saper le moral de certains d’entre eux.

L’Acadie Nouvelle a recueilli des commentaires de travailleurs paramédicaux sous le couvert de l’anonymat, puisqu’ils ne sont pas été autorisés à parler de la situation par leur supérieur.

Sophie (nom fictif), qui travaille dans le Sud-Est de la province, affirme que les vacances et les congés maladie mettent de la pression sur les ambulanciers qui travaillent pendant l’été.

Sans équipage, plusieurs ambulances restent au garage.

Cette fois-ci, toutefois, d’autres problèmes empirent les choses.

Les ambulanciers doivent souvent passer des heures à garder un œil sur un patient qui a été transporté à l’hôpital avant qu’un lit ne se libère.

Sophie raconte que cela peut parfois prendre six ou sept heures.

«Je trouve que c’est pire cet été. Je crois qu’on a plus de personnel en congé maladie, et on a les délais de transfert aux hôpitaux. Si on a 10 ambulances et que six sont postées à l’hôpital pendant trois heures, t’en as juste quatre pour répondre à des appels.»

Dans ce genre de situation, les travailleurs paramédicaux qui sont disponibles doivent souvent parcourir de très grandes distances. Selon elle, il est assez courant ces derniers temps qu’il n’y ait aucune ambulance entre Sussex et Miramichi.

«Dans la région de l’est, de nuit, on est censés avoir 24 ambulances en fonction. On en avait 14 qui étaient hors service samedi», dit-elle.

«C’est rendu normal de devoir faire plus de 50 km pour répondre à des appels 911», dit Annabelle, une autre travailleuse paramédicale qui a voulu garder l’anonymat.

Sophie affirme que les quarts de travail de 12 heures ne sont pas toujours fixes. En raison de la nature du travail et des défis mentionnés plus haut, les paramédicaux doivent parfois travailler 14 ou 15 heures de suite et repartir au travail le lendemain.

«Ça cause du stress et des blessures qui n’arriveraient pas autrement. Y’a beaucoup plus de maladies, on est brûlés, on fait cinq à six appels par jour», dit-elle.

Sophie affirme que plusieurs de ses collègues sont maintenant prêts à changer de métier s’ils réussissent à décrocher un bon emploi ailleurs pour limiter ces effets néfastes sur leur santé.

«Ce n’est pas parce qu’on n’aime pas le travail qu’on fait», assure-t-elle.

Susie Proulx-Daigle, présidente du Syndicat du N.-B., affirme que l’état actuel du système de santé de la province se répercute aussi sur les paramédicaux membres de son syndicat.

«Une pénurie de personnel combinée avec une réduction des heures d’ouverture dans les salles d’urgence dans plusieurs régions de la province a un effet domino général dans le système de soins de santé», dit-elle par courriel.

Les problèmes dans les hôpitaux n’aident pas, selon Ambulance NB

Mis au fait de ces critiques par L’Acadie Nouvelle, le directeur général d’Ambulance NB, Richard Losier, affirme que 92 ambulances s’occupent du service 911 le jour en moyenne, et que 24 autres véhicules s’occupent du transfert de patients. La nuit, 80 véhicules circulent sur les routes de la province.

En guise d’exemple, il affirme qu’il y a quelques semaines, pendant une période de 24 heures lors d’une fin de semaine, 26 véhicules sont restés garés, faute de personnel.

Il assure toutefois que l’absentéisme n’est pas à la hausse par rapport aux années précédentes, et que la très grande majorité des ambulanciers se présentent au travail, même s’il y a souvent plus de congés de maladie pendant les fins de semaine – ce qui n’est pas nouveau.

«Quand on regarde ça dans l’ensemble, ce sont des gens qui sont très dévoués.»

De plus, le recrutement s’améliore, et Ambulance NB a maintenant 97 postes libres contre 150 il y a quelques années.

Richard Losier affirme que Ambulance NB parvient toujours à respecter ses temps de réponse dans 90% des cas, tel que mandaté.

Selon lui, des problèmes du système hospitalier se répercutent toutefois sur les services ambulanciers.

En juillet 2020, des paramédicaux ont perdu un total de 650 heures à transférer des patients dans des hôpitaux. Cette année à même période, il s’agit plutôt de 1700 heures, selon Richard Losier.

«On a presque triplé le temps de déchargement. Ça a un impact incroyable sur le temps de service partout dans la province, surtout dans le sud. Cela s’ajoute aux vacances et aux fins de semaine. Si on prend une combinaison de tout ça, ça met un stress énorme sur les services d’ambulance», dit le DG.

Il affirme aussi que les fermetures temporaires de certains services d’urgence pendant l’été rendent les trajets plus longs pour certaines interventions.

«Il faut travailler ensemble pour trouver des solutions, parce que tout le monde est coincé», dit Richard Losier.