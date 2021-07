Cap-Pelé aura un nouveau centre communautaire et rénovera son aréna

Le projet de réfection de l’Aréna de Cap-Pelé s’ajoute à la construction d’un centre communautaire intergénérationnel avec du financement des trois paliers gouvernementaux totalisant 13,5 millions $.

Les applaudissements ont fusé chez une petite foule réunie devant l’Aréna de Cap-Pelé mercredi matin.

Le gouvernement fédéral offre 5,4 millions $ au projet de rénovation de l’aréna et à la construction d’un lieu de rencontre pour toute la communauté.

Le gouvernement provincial finance aussi le projet à la hauteur de 4 millions $, alors que la municipalité soutient le tout avec une contribution de 4,1 millions $.

Le centre communautaire intergénérationnel comprendra une salle multifonctionnelle, une piste de marche de 140 mètres, trois salles de réunions et une salle communautaire.

Après les rénovations, l’aréna du village aura 500 sièges de plus, ainsi que six nouveaux vestiaires, une nouvelle aire de réception, un ascenseur, une cantine et de nouvelles toilettes.

Le maire de Cap-Pelé, Serge Léger, affirme que la communauté attendait la réalisation de ce projet depuis plusieurs années.

«On voulait faire une rénovation, puis on a vu ce complexe qui allait profiter à l’aréna et aux citoyennes et citoyens», explique-t-il.

Une fois complété, le maire espère que le projet aura un effet positif sur la qualité de vie de la région et qu’il permettra de garder les citoyens dans les parages et d’attirer de nouvelles familles à s’y installer.

Selon M. Léger, environ 2,8 millions $ de la contribution de la municipalité provient en fait de la communauté et d’une levée de fonds.

Différentes entreprises de la région, telles que des boucanières et des usines de transformation de fruits de mer, y ont également contribué, selon lui.

Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, était à Cap-Pelé pour annoncer le financement de la part du gouvernement fédéral.

«La communauté de Cap-Pelé s’est vraiment mise ensemble depuis plusieurs mois pour faire un projet de rénovation qui s’imposait depuis longtemps. Ce qui m’a le plus motivé à aller chercher (cet argent), c’est que la communauté, les gens de Cap-Pelé, ont vraiment été extraordinairement généreux. Que le gouvernement fédéral fasse une contribution, c’est tout à fait normal, mais ce qui est extraordinaire c’est que les gens ont fait un effort exceptionnel, et c’est pour quoi ça va être un grand succès.»