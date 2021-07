COVID-19 et vaccination: les Néo-Brunswickois doivent se responsabiliser, dit Russell

Puisque le Nouveau-Brunswick passe en phase verte vendredi et que les mesures sanitaires seront levées, la médecin-hygiéniste en chef de la province, Dre Jennifer Russell, estime que les Néo-Brunswickois devront se responsabiliser afin de protéger leurs concitoyens contre la COVID-19.

Le gouvernement a annoncé la semaine dernière qu’elle passerait, dès le 30 juillet, à la troisième étape de son plan de déconfinement. Les mesures sanitaires en place seront levées, même si le taux d’immunisation est en deçà de la cible de 75% que s’était fixée la Santé publique.

Avec le passage en phase verte qui n’est plus qu’une question d’heures, la médecin-hygiéniste en chef, Dre Jennifer Russell, affirme qu’il est désormais encore plus important pour les Néo-Brunswickois de se retrousser les manches afin de se protéger contre la COVID-19.

«Depuis le début de la pandémie, le Nouveau-Brunswick a mis beaucoup de restrictions en place pour nous protéger, explique Dre Russell. Dès vendredi, ces mesures ne seront plus en place, donc les vaccins sont désormais notre seule protection. Il faut vraiment augmenter nos taux de vaccination, et c’est la responsabilité de chaque citoyen de se faire immuniser.»

La phase verte survient d’ailleurs à un moment où la campagne d’immunisation au Nouveau-Brunswick connaît un ralentissement depuis quelques semaines. Par exemple, le 9 juillet, 35% des 30-39 ans avaient reçu une deuxième dose de vaccin. Mercredi, la proportion des 30-39 ans ayant reçu une deuxième dose n’était que de 52,4%. D’ailleurs, aucun groupe chez les 39 ans et moins (12-19, 20-29, 30-39) n’a encore atteint le seuil de 75% pour la première et la deuxième dose.

Comment améliorer ces chiffres? En maintenant le cap, en s’assurant que la vaccination demeure facile d’accès pour tous les Néo-Brunswickois et continuant à faire de la sensibilisation dans les régions et chez les tranches d’âge où les taux doivent augmenter, dit Dre Russell.

Il ne fait aucun doute, ajoute-t-elle, que le déconfinement fera augmenter les cas de COVID-19 dans la province, mais en ayant un taux de vaccination suffisamment élevé, ces nouvelles infections se traduiront par des infections moins graves, donc moins d’hospitalisations et moins de morts.

«On a encore besoin de travailler fort pour continuer à protéger notre système de santé, ajoute Dre Russell. Ce n’est pas le nombre de cas qui va nous inquiéter, c’est plutôt le nombre d’hospitalisations qu’on va surveiller attentivement. En ce moment, la recherche et les informations dont nous disposons indiquent que c’est la vaccination qui va nous permettre d’éviter les hospitalisations, c’est notre meilleure protection.»

Recommandées, mais pas obligatoires

Le passage en phase verte, ajoute-t-elle, ne signifie aucunement que les Néo-Brunswickois peuvent se permettre de baisser leur garde face à la COVID-19. D’ailleurs, elle encourage fortement tous les citoyens à continuer à respecter les consignes sanitaires en place, même si celles-ci ne seront plus obligatoires à compter de vendredi.

«La COVID-19 ne va pas disparaître, rappelle-t-elle. Les restrictions ne seront plus en vigueur, mais on encourage les individus à faire des choix pour protéger leurs proches et leur communauté, notamment de continuer à se laver les mains régulièrement et porter le masque. Surtout, si vous avez des symptômes, vous devez vous faire tester.»

Pourquoi ne pas avoir maintenu certaines mesures sanitaires en phase verte, surtout si elles demeurent fortement recommandées? En tant que responsable de la Santé publique, auriez-vous préféré que le port du masque soit maintenu?

«La Santé publique fait des recommandations et après ça les décisions sont prises par le cabinet COVID-19 et le cabinet. C’est le processus que nous avons suivi tout au long de la pandémie», a déclaré Dre Russell.

Invitée à préciser si c’était sa recommandation de lever toutes les mesures sanitaires, Dre Russell a répondu par l’affirmative.