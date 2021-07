COVID-19: quatre nouveaux cas mercredi, dont trois dans le Nord-Est

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a signalé quatre nouveaux cas de COVID-19 jeudi.

Il y a un cas dans la zone 2 (région de Saint-Jean), soit une personne âgée de 80 à 89 ans. Ce cas est un contact d’un cas déjà confirmé.

Il y a trois cas dans la zone 6 (Bathurst et Péninsule acadienne), soit deux personnes âgées de moins de 19 ans et une personne âgée de 40 à 49 ans.Ces trois cas sont liés à un voyage.

Au cours des sept derniers jours, la Santé publique a recensé 12 nouveaux cas, contre quatre au cours des sept jours précédents.

Il y a maintenant 12 cas actifs dans la province. Ce nombre était de huit il y a une semaine.

Il s’agit du plus grand nombre de cas actifs depuis les 15 recensés le 6 juillet.

Les cas actifs se répartissent comme suit: quatre dans la zone 2 (Saint-Jean), trois dans la zone 3 (Fredericton), trois dans la zone 6 et deux dans la zone 1 (Moncton).

Jeudi, 66,1% des Néo-Brunswickois âgés de 12 ans et plus étaient pleinement vaccinés, et 81,9% avaient reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19.

En milieu de journée, ces taux étaient respectivement de 65,1% et de 80,4% au pays.

Signe que la vaccination ralentit dans la province, il y a 12 jours, le N.-B. affichait une affiche de 2,7 points de pourcentage sur la moyenne nationale pour le nombre de personnes qui étaient pleinement vaccinées. Jeudi, cette avance n’était plus que d’un point de pourcentage.

«Il est important que tous les gens du Nouveau-Brunswick admissibles se fassent vacciner, surtout que nous sommes sur le point de passer à la phase verte (à minuit, dans la nuit de vendredi à samedi)», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

«Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez le faire maintenant. Cela permettra non seulement de réduire votre risque de contracter la COVID-19 et d’être gravement malade, mais aussi de protéger votre famille