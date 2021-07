Santé Canada propose davantage de pesticides sur les bleuets

Le ministère fédéral de la Santé propose de hausser les limites maximales de résidus du fongicide Orondis Gold et de l’insecticide Closer sur les bleuets, les mûres et les framboises. Une experte de l’Université de Moncton est incrédule.

Santé Canada a conseillé des augmentations des limites maximales de résidus (LMR) qui multiplient ces dernières par trois, voire par plus de sept. Les doses que le ministère suggère dépassent de surcroît parfois celles en vigueur aux États-Unis.

L’Agence fédérale de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) propose une LMR du métalaxyl, présent dans l’Orondis Gold, de 10 parties par million (ppm) sur les bleuets au lieu de 3 ppm. La tolérance est pourtant de 2 ppm aux États-Unis.

Elle suggère aussi une LMR de ce produit de 1,5 ppm sur les mûres et les framboises au lieu de 0,2 ppm. La tolérance est pourtant de 0,5 ppm aux États-Unis.

Ce sont les producteurs de bleuets de la Colombie-Britannique qui ont réclamé un changement de règles à Santé Canada, selon la relationniste Kathleen Marriner.

«Lorsque le Ministère reçoit une telle demande, Santé Canada a l’obligation légale, conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires, d’évaluer les risques», précise-t-elle dans un courriel à l’Acadie Nouvelle.

Le public pouvait participer à la consultation du 13 mai au 27 juillet.

L’ARLA a par ailleurs conseillé une LMR du sulfoxaflore, présent dans l’insecticide Closer, de 2 ppm sur les bleuets au lieu de 0,7 ppm, comme aux États-Unis. Elle a aussi proposé une LMR de ce produit de 1,5 ppm sur les mûres et les framboises, comme aux États-Unis.

C’est l’entreprise Syngenta, spécialisée dans la chimie et l’agroalimentaire, qui a réclamé un changement de règles à Santé Canada, selon Mme Marriner.

Le public peut envoyer des commentaires à ce propos jusqu’au 28 septembre.

Incompréhension

«Les actions de Santé Canada sont difficiles à comprendre», commente la professeure en gestion des services de la santé à l’Université de Moncton, Claire Johnson.

La docteure en santé des populations pointe les risques de conflits d’intérêts auxquels s’est exposée l’ARLA. L’agence a fait ses propositions en se fondant sur les données de demandeurs dont elle cache l’identité sur ses documents de consultations.

«Il faut des sources impartiales, ouvertes et une évaluation par les pairs, exhorte la chercheuse. Il faut plus de transparence!»

Mme Marriner déclare que Santé Canada ne divulgue pas le nom du titulaire d’homologation pour les procédures de consultation en raison d’exigences légales.

L’ARLA expose par ailleurs des informations qui lui ont permis de déterminer pourquoi les concentrations de résidus suggérées sont sécuritaires.

Incohérences

Mme Johnson juge cependant les propositions incohérentes, telles que présentées.

Par exemple, la moyenne la plus élevée des résidus de sulfoxaflore est de 1,3 ppm sur les bleuets après des essais du produit selon son mode d’emploi. Pourtant, la LMR conseillée est de 2 ppm.

«Il faudrait nous expliquer pourquoi, réclame la professeure. Sinon, la limite semble arbitraire.»

Mme Johnson souligne de plus que les effets sur la santé des résidus de pesticides ne sont pas bien compris, car les études sont controversées et non concluantes.

Elle pense en outre que les agriculteurs canadiens n’ont aucun intérêt à utiliser plus de pesticides.

Le groupe de pression Bleuets NB n’a pas répondu aux questions de l’Acadie Nouvelle.

«Les consommateurs favorisent de plus en plus les produits biologiques», constate en tout cas Mme Johnson.

Controverse

Si les Canadiens ont acheté 3,2% d’aliments bios en 2020, cette demande croissait au rythme de plus de 8% par an, selon la Société d’État Exportation et développement Canada.

«On note aussi un inconfort du public envers les pesticides parce que certaines municipalités, Tracadie par exemple, ont banni leur utilisation», remarque Mme Johnson.

Le gouvernement fédéral a d’ailleurs récemment prolongé une période de consultation publique sur ses propositions de hausse des LMR de glyphosate dans plusieurs aliments, comme le blé, les haricots et l’avoine, en raison de la controverse soulevée, selon Radio-Canada.

Le public a jusqu’au 3 septembre pour faire part de ses commentaires à ce sujet, au lieu du 20 juillet.

C’est l’entreprise Bayer, propriétaire de Monsanto, qui a provoqué cette consultation publique, d’après Radio-Canada. La multinationale agrochimique commercialise le glyphosate sous la marque Roundup.